Ляо Вай, 2010

Поль – французский «айтишник», живущий и работающий в Шанхае. Однажды в магазине он знакомится с Мэй, преподающей китайский в качестве иностранного языка. Поль приглашает девушку в клуб на выступление своей группы, а полгода спустя Мэй переезжает в его квартиру. Накануне совместной поездки к родителям Мэй, Поль отправляется на вечеринку, устроенную его бывшей девушкой. Вечер заканчивается недоразумением, в результате которого Мэй расстается с Полем и уезжает к родителям одна. Поль следует за ней в надежде на то, что все еще можно исправить.