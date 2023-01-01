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Ляо Вай
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Lao Wai

Ляо Вай, 2010

2010 / Китай
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

Поль – французский «айтишник», живущий и работающий в Шанхае. Однажды в магазине он знакомится с Мэй, преподающей китайский в качестве иностранного языка. Поль приглашает девушку в клуб на выступление своей группы, а полгода спустя Мэй переезжает в его квартиру. Накануне совместной поездки к родителям Мэй, Поль отправляется на вечеринку, устроенную его бывшей девушкой. Вечер заканчивается недоразумением, в результате которого Мэй расстается с Полем и уезжает к родителям одна. Поль следует за ней в надежде на то, что все еще можно исправить.

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2010
Возраст 18+
Режиссер
Фабьен Гайяр
В ролях
Женевьев Чан
Барби Хань
Хань Даньтун
И На Джин
Ю-Сай Кан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ляо Вай 1 постер
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