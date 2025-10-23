Меню
Постер фильма Охотники за деньгами
5.6 Рейтинг IMDb: 5.6
Охотники за деньгами

Охотники за деньгами

Lie jin · You xi 16+
О фильме

 

История молодого талантливого студента Гао Хана, который получает место стажера в крупном инвестиционном банке. Среди своих коллег принципиальный парень чувствует себя совершенно чужим. Все они пришли из всемирно признанных университетов, из видных семей с крупным бизнесом или же по рекомендациям больших боссов. К счастью, на Гао Хана обращает внимание ведущий финансовый аналитик Чжан Тодд, занимающийся оценкой первичных публичных предложений IPO. Под его руководством Гао Хан быстро адаптируется к ответственной работе и напряженной повседневной жизни, постоянно оттачивая профессиональные умения и мастерство. Однако самые серьезные испытания предстоят ему впереди.

Страна Китай / Гонконг
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 23 октября 2025
Дата выхода
23 октября 2025 Россия СБ Фильм
Сборы в мире $434 576
Производство Tianjin Maoyan Weying Media, Universe Films Ltd.
Режиссер
Херман Яу
Херман Яу
В ролях
Энди Лау
Энди Лау
Hao Ou
James Filbird
Зина Блахусова
Зина Блахусова
Morning Chang
Все актеры и съемочная группа

5.6
10 голосов
5.6 IMDb
