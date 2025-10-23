История молодого талантливого студента Гао Хана, который получает место стажера в крупном инвестиционном банке. Среди своих коллег принципиальный парень чувствует себя совершенно чужим. Все они пришли из всемирно признанных университетов, из видных семей с крупным бизнесом или же по рекомендациям больших боссов. К счастью, на Гао Хана обращает внимание ведущий финансовый аналитик Чжан Тодд, занимающийся оценкой первичных публичных предложений IPO. Под его руководством Гао Хан быстро адаптируется к ответственной работе и напряженной повседневной жизни, постоянно оттачивая профессиональные умения и мастерство. Однако самые серьезные испытания предстоят ему впереди.
