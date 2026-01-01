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7.1
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Бар Day Tripper
7.1
Бар Day Tripper
, 2023
Day Tripper
Китай / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
7.1
В ролях
Zixuan Chu
Nan Cui
Zezhi Long
Kang Luo
Ye Tian
Сюэ Баохэ
Режиссер
Yanqi Chen
Сценарист
Yanqi Chen
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Китай
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2023
Другие названия
Day Tripper, Dzień w naszym mieście, Yi ri you, Бар Day Tripper, 一日游
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Рейтинг фильма
7.1
Оцените
11
голосов
7
IMDb
Отзывы о фильме
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