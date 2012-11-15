Нарковойна, 2012

Потеряв контроль над автомобилем и врезавшись в стену местного ресторана, некий мужчина теряет сознание прямо на улице. Позже, работая над этим делом, честный капитан полицейского подразделения по борьбе с наркотиками Чжан Лэй понимает, что виновным в аварии является крупный наркобарон Тянь Мин. Чтобы избежать смертной казни за свои преступления, Тянь Мин помогает полиции остановить всю цепочку незаконного оборота наркотиков, но как только полиция готова устроить крупную задержку, Тянь Мин принимает решение, которое шокирует всех причастных к этому делу. Теперь судьба всей операции и жизней сотрудников зависит от Чжана Лэя…