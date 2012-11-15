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Du zhan

Нарковойна, 2012

2012 / Китай
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Потеряв контроль над автомобилем и врезавшись в стену местного ресторана, некий мужчина теряет сознание прямо на улице. Позже, работая над этим делом, честный капитан полицейского подразделения по борьбе с наркотиками Чжан Лэй понимает, что виновным в аварии является крупный наркобарон Тянь Мин. Чтобы избежать смертной казни за свои преступления, Тянь Мин помогает полиции остановить всю цепочку незаконного оборота наркотиков, но как только полиция готова устроить крупную задержку, Тянь Мин принимает решение, которое шокирует всех причастных к этому делу. Теперь судьба всей операции и жизней сотрудников зависит от Чжана Лэя…

  • Это уже десятое сотрудничество режиссер Джонни То и актера Луи Ку. 
  • Здание «Цзиньхай» в реальности называется «Чжухай». Ближе к концу фильма можно увидеть, что уличная война на самом деле происходит на стороне общежитий Бангкокского национального университета – HKBU United International College.
  • Согласно интервью MTV с режиссером Джонни То, в оригинальном финале персонаж Луи Ку должен был сбежать от полиции не один раз, а дважды. Но из-за бюджетных ограничений и вероятности того, что китайские цензоры будут недовольны концовкой, в которой антагонист спасается, этот финал так и не был снят.

Капитан полиции Чжан из отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, начинает допрос наркобарона Тимми Чоя. Чтобы избежать смертной казни, Чой обязуется раскрыть информацию о своих партнерах.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 15 ноября 2012
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет 100 000 000 CNY
Режиссер
Джонни То
Джонни То
В ролях
Сует Лам
Ка Танг Лам
Хой-Панг Ло
Уоллес Чунг
Мишель Йео
Мишель Йео
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Нарковойна 2 постера
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Нарковойна

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