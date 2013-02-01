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Путешествие на Запад Путешествие на Запад
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Daai wa sai you chi Chui mo chun kei

Путешествие на Запад, 2013

2013 / Китай
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме
История об искренней любви и преданности, о древних демонах и об охотниках на демонов, которые соперничают друг с другом за право быть лучшими.
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 1 февраля 2013
Возраст 18+
MPAA PG-13
Режиссер
Чи-Кин Квок
В ролях
Чжан Вэнь
Шу Ци
Шоу Луо
Крисси Чау
Стивен Чоу
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Путешествие на Запад 2 постера
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