Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нейросеть"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Путешествие на Запад
Daai wa sai you chi Chui mo chun kei
Путешествие на Запад, 2013
2013 / Китай
Смотреть трейлер
6.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Жанр:
приключения
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
История об искренней любви и преданности, о древних демонах и об охотниках на демонов, которые соперничают друг с другом за право быть лучшими.
Развернуть
6.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2013
Премьера в мире
1 февраля 2013
Возраст
18+
MPAA
PG-13
Режиссер
Чи-Кин Квок
В ролях
Чжан Вэнь
Шу Ци
Шоу Луо
Крисси Чау
Стивен Чоу
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Путешествие на Запад
Новый король комедии
(2019)
6.181818
Путешествие на Запад: Демоны
(2017)
5.428571
Русалка
(2016)
6.2
Царь обезьян: Начало легенды
(2016)
5.9
Серебряный ястреб
(2004)
5.2
Разборки в стиле Кунг-Фу
(2004)
7.409091
Убойный футбол
(2001)
7.6363635
Король комедии
(1999)
7.3076925
2 постера
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
14
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Трейлер
Тв ролик 1
Все трейлеры
Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Все кадры
Все кадры
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Рецензия
Отзывы
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Праздники
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Мой Хатико
Отзывы
2023, Китай, мелодрама
Я делаю шаг
Отзывы
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Отзывы
2023, Китай, анимация
Related video
Разлучницы: женщины с этими именами могут увести мужа из семьи
Выступит перед кем угодно: требования Ротару озвучили публично
Гарри Галкин вырос копией этой женщины: речь не о предполагаемой сурмаме
Изменилась до неузнаваемости: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)
Требует российскую пенсию и называет всех мошенниками: раскрыта горькая правда о любимце советских женщин
Люди с особыми отметинами никогда не станут успешными бизнесменами: бегите, пока не влюбились
Точь-в-точь Татьяна Васильева: Максим Аверин разоткровенничался об избраннице
Клип Пригожина любого доведет до истерики: дело даже не в заунывном пении
Самую смешную сцену фильма «Любовь и голуби» вырезали: так могли сделать только в СССР
Рассекречен богатый молодой любовник: Михалкову выставили в неприглядном свете
Тепляковы больше не скрывают округлившийся животик: в жизни Алисы грядут перемены
Тест для девушек: какой вы прекрасный цветок?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить