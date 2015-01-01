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Постер фильма Земля из тысячи дворцов
7.8
Киноафиша Фильмы Земля из тысячи дворцов
7.8

Земля из тысячи дворцов

, 2015
The Land of Many Palaces
Китай / документальный / 18+
Постер фильма Земля из тысячи дворцов
7.8

О фильме

По решению государства тысячи крестьян переселяются в новый город Ордос. Героев фильма двое: чиновник, задача которого — убедить крестьян, что они будут более обеспечены в городе, и крестьянин, которого принуждают покинуть последнюю оставшуюся в районе деревню. Фильм показывает процесс, который является частью масштабного переселения в Китае: в течение 20 лет правительство собирается переместить 250 000 000 крестьян из деревень в разные города страны. Фильм принял участие в международных кинофестивалях в Риме, Тель-Авиве, Майями, Санта-Барбаре, Пекине, Тарту, Копенгагене, Брюсселе, Гуанчжоу, Окленде, Торонто и многих других, а также в знаковых мировых архитектурных событиях, так как: Архитектурная биеннале в Роттердаме, Неделя дизайна в Пекине, Фестиваль Архитектуры и дизайна в Нью-Йорке и т.д.

Режиссер Сонг Тинг, Адамс Джеймс Смит
Композитор Rob Scales
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай
Продолжительность 1 час 1 минута
Год выпуска 2015
Премьера в мире 1 января 2015
Дата выхода
1 января 2015 Китай
MPAA PG
Другие названия
The Land of Many Palaces, La tierra de muchos palacios, Paleede maa

Рейтинг фильма

7.8
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