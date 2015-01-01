По решению государства тысячи крестьян переселяются в новый город Ордос. Героев фильма двое: чиновник, задача которого — убедить крестьян, что они будут более обеспечены в городе, и крестьянин, которого принуждают покинуть последнюю оставшуюся в районе деревню. Фильм показывает процесс, который является частью масштабного переселения в Китае: в течение 20 лет правительство собирается переместить 250 000 000 крестьян из деревень в разные города страны. Фильм принял участие в международных кинофестивалях в Риме, Тель-Авиве, Майями, Санта-Барбаре, Пекине, Тарту, Копенгагене, Брюсселе, Гуанчжоу, Окленде, Торонто и многих других, а также в знаковых мировых архитектурных событиях, так как: Архитектурная биеннале в Роттердаме, Неделя дизайна в Пекине, Фестиваль Архитектуры и дизайна в Нью-Йорке и т.д.