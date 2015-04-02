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Панда 3D Панда 3D
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The Adventures of Jinbao

Панда 3D, 2012

2012 / Китай
1.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 1.8
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О фильме
Мирный воин Джинбао волшебным образом переносится в параллельную реальность — мирное королевство Мэрилэенд, о котором когда-то ему рассказывал легенды дедушка. Но к своему удивлению, попав в другой мир, он оказывается в теле панды! Да, да! Той самой панды, которая когда-то спасла королевство. Теперь Курица «Стальной Клюв», поросенок «Скайуокер», пес «Ниндзя» и суровый богомол должны объединиться с Джинбао, чтобы спасти королевство от тирании девятиглавой змеи и освободить принцессу из заключения.
1.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 1.8
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2012
Возраст 0+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Йю-Куэн Нг
В ролях
Лам Чи Чунг
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Панда 3D 1 постер
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Этот мультик продолжение первой панды или это какая то новая панда ?
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11 голосов
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