Панда 3D, 2012

Мирный воин Джинбао волшебным образом переносится в параллельную реальность — мирное королевство Мэрилэенд, о котором когда-то ему рассказывал легенды дедушка. Но к своему удивлению, попав в другой мир, он оказывается в теле панды! Да, да! Той самой панды, которая когда-то спасла королевство. Теперь Курица «Стальной Клюв», поросенок «Скайуокер», пес «Ниндзя» и суровый богомол должны объединиться с Джинбао, чтобы спасти королевство от тирании девятиглавой змеи и освободить принцессу из заключения.

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