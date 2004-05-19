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Дом летающих кинжалов
Киноафиша Фильмы Дом летающих кинжалов
Shi mian mai fu

Дом летающих кинжалов, 2004

2004 / Гонконг / Китай
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Красивая история любви воина Джина и его верной подруги на фоне великолепной, завораживающей природы. Джин до последней капли крови готов защищать прекрасную девушку-бунтарку, которую ему выпало сопровождать в опасном путешествии. Неожиданно воитель понимает, что за преданностью молодой женщине стоит другое и более сильное чувство — любовь. Молодых со всех сторон преследуют опасности, вокруг плетутся коварные интриги, враги только и ждут случая, чтобы напасть. За любовь им приходится отчаянно сражаться, но для них это не проблема, ведь они владеют всеми мыслимыми и немыслимыми приемами восточных единоборств...

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 21 января 2005
Премьера в мире 19 мая 2004
Прокатчик Lizard
Режиссер
Чжан Имоу
Чжан Имоу
В ролях
Такеши Канеширо
Энди Лау
Энди Лау
Чжан Цзыи
Чжан Цзыи
Дандан Сонг
Все актеры и съемочная группа
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Не знаю, слышал ли что-нибудь Чжан Имоу о Роберте Стуруа, но некоторые кадры из «Дома летающих кинжалов» почему-то наводят на мысль об экспериментах грузинского режиссера. Помнится, когда Стуруа задумал ставить «Гамлета», ему пришла в голову идея оживить в финале всех персонажей, образующих хрестоматийную шекспировскую гору трупов, и отменить таким образом сценическую условность: мол, смотрите, герои-то умерли понарошку, а сейчас вот они встанут, живые и неповрежденные, возьмутся за руки – и…
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Cantara 2 апреля 2015, 12:51
Один из самых красивых фильмов, которые я видела. Хоть я и не любитель экшн-фильмов, но второе сильнейшее достоинство этого love-story фильма - это… Читать дальше…
Cantara 2 апреля 2015, 12:51
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Показывать начали то ли в конце ноябре, то ли начале декабря. Cейчас идет только в некоторых маленьких пригородных театрах, неудобно… Читать дальше…
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