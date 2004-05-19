Дом летающих кинжалов, 2004

Красивая история любви воина Джина и его верной подруги на фоне великолепной, завораживающей природы. Джин до последней капли крови готов защищать прекрасную девушку-бунтарку, которую ему выпало сопровождать в опасном путешествии. Неожиданно воитель понимает, что за преданностью молодой женщине стоит другое и более сильное чувство — любовь. Молодых со всех сторон преследуют опасности, вокруг плетутся коварные интриги, враги только и ждут случая, чтобы напасть. За любовь им приходится отчаянно сражаться, но для них это не проблема, ведь они владеют всеми мыслимыми и немыслимыми приемами восточных единоборств...