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Постер фильма Пегас 3
6.7
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6.7

Пегас 3

, 2026
Fei Chi Ren Sheng 3
Китай / комедия, спорт
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Постер фильма Пегас 3
6.7
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Шэнь Тэн
Zhang Chi
Бай Юйфань
Zhang Hongbin
Yongsheng Chen
Стивен Дасс
Spanish Engineer
Дуань Ихун
Дуань Ихун
An
Chengcheng Fan
Li Xiaohai
Уильям Фэн
Team manager
Huayang Gao
Ye Jinlong
Han Hao
Lawyer
Xianxu Hu
Liu Shihao
Джонни Хуан
Джонни Хуан
Bing Jia
Режиссер Хань Хань
Сценарист Хань Хань, Wenyu Meng, Yunhai Zhou
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 30 апреля 2026
Премьера в мире 17 февраля 2026
Дата выхода
26 февраля 2026 Австралия
27 февраля 2026 Бельгия
27 февраля 2026 Великобритания PG
9 апреля 2026 Гонконг
20 мая 2026 Индонезия 13+
27 февраля 2026 Ирландия
27 февраля 2026 Канада
17 февраля 2026 Китай
27 февраля 2026 Люксембург
20 февраля 2026 Макао
27 февраля 2026 Нидерланды
26 февраля 2026 Новая Зеландия
26 февраля 2026 Папуа - Новая Гвинея
27 февраля 2026 США
26 марта 2026 Сингапур PG13
7 мая 2026 Таиланд 13
26 февраля 2026 Фиджи
Сборы в мире $656 459 523
Производство Beijing Mahua Funage Company, Bona Film Group, China Film Co., Ltd.
Другие названия
Fei chi ren sheng 3, Pegasus 3, Pagasus 3, Пегас 3, 飞驰人生3

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 13 мая 2026

Отзывы о фильме

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