Bai fa mo nu zhuan zhi ming yue tian guo, The White Haired Witch of Lunar Kingdom, La bruja de los cabellos blancos, A Bruxa do Cabelo Branco do Reino Lunar, A Jáde démon királysága, Bạch Phát Ma Nữ, La Sorcière blanche, Vrăjitoarea din Regatul Lunii, Wojowniczka z Księżycowego Królestwa, Η λευκομαλλούσα μάγισσα του σεληνιακού βασιλείου, Белокурая невеста из Лунного Королевства, 白发魔女传之明月天国, 白髪妖魔伝, 백발마녀전: 명월천국
Рейтинг фильма
5.3
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5.3IMDb
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