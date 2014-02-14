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Постер фильма Белокурая невеста из Лунного Королевства
5.3
Киноафиша Фильмы Белокурая невеста из Лунного Королевства
5.3

Белокурая невеста из Лунного Королевства

, 2014
Bai fa mo nu zhuan zhi ming yue tian guo
Китай / боевик, приключения, драма / 18+
Постер фильма Белокурая невеста из Лунного Королевства
5.3

О фильме

В центре событий — мстительница, которая наказывает людей во имя Луны за чинимые ими преступления и несправедливости, история о боевых искусствах, мести, любви, чести и романтике.

В ролях

Бинбин Фань
Бинбин Фань
Lian Nishang
Хуан Сяомин
Хуан Сяомин
Zhuo Yihang
Винсент Чжао
Jin Duyi
Ван Сюэбин
Murong Chong
Ни Дахон
Wei Zhongxian
Cecilia Yip
Ling Muhua (Nishang's teacher)
Янь Икуань
Jiankui Sun
Ван Дэшунь
Ван Дэшунь
Shera Li
Coral
Chenghui Yu
Xiangdong Xu
Elder Baishi
Режиссер Чи Люн «Джэйкоб» Чунг
Сценарист Junli Guo, Ciao Kang, Yusheng Liang, Heran Shi
Композитор Питер Кам
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в мире 14 февраля 2014
Дата выхода
14 февраля 2014 Китай
1 октября 2014 Южная Корея 12
Сборы в мире $62 515 046
Производство Bona Film Group, Prosperity Pictures
Другие названия
Bai fa mo nu zhuan zhi ming yue tian guo, The White Haired Witch of Lunar Kingdom, La bruja de los cabellos blancos, A Bruxa do Cabelo Branco do Reino Lunar, A Jáde démon királysága, Bạch Phát Ma Nữ, La Sorcière blanche, Vrăjitoarea din Regatul Lunii, Wojowniczka z Księżycowego Królestwa, Η λευκομαλλούσα μάγισσα του σεληνιακού βασιλείου, Белокурая невеста из Лунного Королевства, 白发魔女传之明月天国, 白髪妖魔伝, 백발마녀전: 명월천국

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb

Отзывы о фильме

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