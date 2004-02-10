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Постер фильма Разборки в стиле Кунг-Фу
7.6
Киноафиша Фильмы Разборки в стиле Кунг-Фу
7.6

Разборки в стиле Кунг-Фу

, 2004
Kung Fu Hustle
Гонконг, Китай / комедия, боевик / 18+
Постер фильма Разборки в стиле Кунг-Фу
7.6

О фильме

Китай, 40-е годы.

Азиатская суперзвезда Стивен Чоу играет роль неудалого мошенника Синга, замыслившего крупное дело. Он вступает в банду головорезов "Топоры", которая пытается установить господство в тихом квартале под названием "Свинарник". Его очаровательный, но неуклюжий персонаж становится звеном в цепи событий, порождающих потрясающие поединки, захватывающий экшн, кучу смешных ситуаций и массу впечатляющих спецэффектов...

В ролях

Стивен Чоу
Синг
Донг Жи Хуа
Donut
Сю Лунг Леунг
The Beast
Чиу Чи Ли
Лам Чи Чунг
Bone (Sing's Sidekick)
Фэн Сяоган
Фэн Сяоган
Crocodile Gang Boss
Сю Лунг Леунг
The Beast
Дэнни Чан
Brother Sum
Юэнь Ва
Landlord
Цю Юен
Хозяйка
Кай Ман Тин
Axe Gang Advisor
Kang Xi Jia
Harpist #1
Режиссер Стивен Чоу
Сценарист Стивен Чоу, Kan-Cheung Tsang, Xin Huo, Man-Keung Chan
Композитор Стивен Чоу, Рэймонд Вонг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Гонконг / Китай
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 2 июня 2005
Премьера в мире 10 февраля 2004
Дата выхода
23 июня 2005 Россия Каскад 16+
11 августа 2005 Австралия
23 июня 2005 Беларусь
15 июля 2015 Бразилия
7 июня 2005 Великобритания
23 июня 2005 Венгрия
2 июня 2005 Германия
22 декабря 2004 Гонконг IIB
3 июня 2005 Испания 7
27 мая 2005 Италия
23 июня 2005 Казахстан
14 сентября 2004 Канада
15 января 2015 Китай
14 июля 2005 Нидерланды
8 апреля 2005 США
20 декабря 2004 Сингапур
10 февраля 2004 Таиланд
24 декабря 2004 Тайвань 輔12
23 июня 2005 Украина
11 марта 2005 Франция
3 июня 2005 Швеция
13 января 2005 Южная Корея
1 января 2005 Япония
MPAA R
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $104 830 486
Производство Columbia Pictures Film Production Asia, Huayi Brothers Media, Taihe Film Investment Co. Ltd.
Другие названия
Kung Fu Hustle, Kung fu, 功夫, Kung fu frka, Kung Fusión, A pofonok földje, Crazy Kung-Fu, Gong fu, Koungk fou... zio, Kun Fu jezga, Kung Fu la gramada, Kung fu mürgel, Kung Fu sion, Kung Fu Szał, Kung Fu Zão, Kung Fusion, Kung-fu mela, Kung-fu-sió, Kung-Fu-Sion, Kung-Fusão, Kung-fusión, Mirattal Adi, Tuyệt Đỉnh Kung Fu, Κουνγκ φου... ζιο, Кунг-фу тупалки, Разборки в стиле Кунг-фу, Розбірки в стилі Кунг-фу, कुंग फू मास्टर, カンフーハッスル, שיגעון הקונג פו, 쿵푸 허슬, 쿵푸허슬, Kung-fu la grămadă, คนเล็ก หมัดเทวดา, Gung Fu

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 26 голосов
7.7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  738 В жанре «комедия»  154 В жанре «боевик»  180 В фильмах Гонконга  2 В фильмах Китая  8 В фильмах 2004 года  16
Обновлено 18 ноября 2025

Цитаты

Barber Почему бы тебе не научить нас драться как профи... и мы их отомстим!
Landlady Чтобы стать мастером, нужно время, если ты не прирождённый кунг-фу гений, а таких один на миллион.
Barber [Демонстрирует боевой приём] Очевидно, что я — лучший.
Landlady [Сразу же бьёт его в лицо] Не думаю.

Отзывы о фильме

гВость 2 апреля 2015, 12:51
Супер! Девченок водить не стоит... не поймут (моя во всяком случае) :) А так безбашенный фильм. Еще бы над качеством спецэффектов поработать! ✊
Р 2 апреля 2015, 12:51
Это классный фильм!!!

ПОЛНЫЙ УЛЕТ
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