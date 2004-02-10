Barber Почему бы тебе не научить нас драться как профи... и мы их отомстим!

Landlady Чтобы стать мастером, нужно время, если ты не прирождённый кунг-фу гений, а таких один на миллион.

Barber [Демонстрирует боевой приём] Очевидно, что я — лучший.