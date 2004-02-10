Китай, 40-е годы.
Азиатская суперзвезда Стивен Чоу играет роль неудалого мошенника Синга, замыслившего крупное дело. Он вступает в банду головорезов "Топоры", которая пытается установить господство в тихом квартале под названием "Свинарник". Его очаровательный, но неуклюжий персонаж становится звеном в цепи событий, порождающих потрясающие поединки, захватывающий экшн, кучу смешных ситуаций и массу впечатляющих спецэффектов...
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