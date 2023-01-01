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Башня без тени Башня без тени
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Ba ta zhi guang

Башня без тени, 2023

2023 / Китай
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О фильме

Гу Вентон — разведённый фуд-критик, который оставил дочь на попечении сестры. Из-за этого мужчина часто думает о своём отце, который в детстве ушёл из семьи и ни с кем не поддерживал связь. Однажды Вентон узнаёт, что родитель живёт недалеко от Пекина — в прибрежном городке Бэйдайхэ, но ему не хватает сил отправиться на поиски. В это же время герой заводит отношения с молодой коллегой — фотографкой Оуян, которая по иронии живёт в Бэйдайхэ. Из-за совпадений, самокопания и сравнений с отцом герой задумывается о том, какой из него отец, сын и любовник.

Продолжительность 2 часа 24 минуты
Год выпуска 2023
Режиссер
Чжан Лу
В ролях
Бай Цин Синь
Яо Хуан
Тянь Чжуанчжуан
Гаова Сикин
Хунвэй Ван
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Башня без тени 1 постер
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