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Постер фильма Башня без тени
6.8
Киноафиша Фильмы Башня без тени
6.8

Башня без тени

, 2023
Ba ta zhi guang
Китай / драма / 18+
Постер фильма Башня без тени
6.8

О фильме

Гу Вентон — разведённый фуд-критик, который оставил дочь на попечении сестры. Из-за этого мужчина часто думает о своём отце, который в детстве ушёл из семьи и ни с кем не поддерживал связь. Однажды Вентон узнаёт, что родитель живёт недалеко от Пекина — в прибрежном городке Бэйдайхэ, но ему не хватает сил отправиться на поиски. В это же время герой заводит отношения с молодой коллегой — фотографкой Оуян, которая по иронии живёт в Бэйдайхэ. Из-за совпадений, самокопания и сравнений с отцом герой задумывается о том, какой из него отец, сын и любовник.

В ролях

Бай Цин Синь
Gu Wentong
Яо Хуан
Ouyang Wenhui
Тянь Чжуанчжуан
Gu Yunlai
Гаова Сикин
Nan Ji
Хунвэй Ван
Li Jun
Синь Байцинь
Gu Wentong
Qinqin Li
Gu Wenhui
Yiwen Wang
Xiao Xiao (Juvenile)
Wanting Liu
Xiaoqing
Чжан Сяньминь
Zhang Xin Ming
Режиссер Чжан Лу
Сценарист Чжан Лу
Композитор Xiao He
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай
Продолжительность 2 часа 24 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 16 февраля 2023
Дата выхода
27 октября 2023 Китай
24 февраля 2024 Сербия
Сборы в мире $7 241
Другие названия
Bai ta zhi guang, The Shadowless Tower, 白塔之光, A Luz do Pagode Branco, A Torre Sem Sombra, Ba ta zhi guang, Der schattenlose Turm, Wieża, która nie rzuca cienia, Ο ασκίαστος πύργος, Башня без тени

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 7 марта 2023

Отзывы о фильме

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