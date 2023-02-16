Башня без тени, 2023

Гу Вентон — разведённый фуд-критик, который оставил дочь на попечении сестры. Из-за этого мужчина часто думает о своём отце, который в детстве ушёл из семьи и ни с кем не поддерживал связь. Однажды Вентон узнаёт, что родитель живёт недалеко от Пекина — в прибрежном городке Бэйдайхэ, но ему не хватает сил отправиться на поиски. В это же время герой заводит отношения с молодой коллегой — фотографкой Оуян, которая по иронии живёт в Бэйдайхэ. Из-за совпадений, самокопания и сравнений с отцом герой задумывается о том, какой из него отец, сын и любовник.