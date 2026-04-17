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Постер фильма Долгий путь домой
Киноафиша Фильмы Долгий путь домой

Долгий путь домой

, 2025
Lao tu gui chao
Китай / документальный / 18+
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Постер фильма Долгий путь домой
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О фильме

Молодой мужчина Пан Чжаоде живёт в деревне, расположенной на берегу реки Янцзы. Он любит свою работу на местном ликёро-водочном заводе. От полей к заводу, а потом и к экрану телефона – и его личность постепенно меняется. Главная задача для него – найти баланс между семьёй и работой. Каждый день он мотается между заводом и домом, а также часто ездит по больницам, навещая родителей. Пожилой отец, мать с деменцией, бросившая его жена и две маленькие дочери – такова реальность, в которой ему приходится жить. Сложности в судьбе одного человека переплетаются с проблемами эпохи. Сможет ли герой, простой деревенский житель, справиться со своими жизненными трудностями и приспособится к переменам, происходящим вокруг?

В ролях

Yuanqun Li
Zhaode Pan
Shiquan Tao
Режиссер Zheng Xusong, Xusong Zheng
Сценарист Zheng Xusong, Xusong Zheng
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 17 апреля 2026
Другие названия
Lao tu gui chao, A Long Way Home, Долгий путь домой, 劳途归巢

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 17 апреля 2026

Отзывы о фильме

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