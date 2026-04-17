Молодой мужчина Пан Чжаоде живёт в деревне, расположенной на берегу реки Янцзы. Он любит свою работу на местном ликёро-водочном заводе. От полей к заводу, а потом и к экрану телефона – и его личность постепенно меняется. Главная задача для него – найти баланс между семьёй и работой. Каждый день он мотается между заводом и домом, а также часто ездит по больницам, навещая родителей. Пожилой отец, мать с деменцией, бросившая его жена и две маленькие дочери – такова реальность, в которой ему приходится жить. Сложности в судьбе одного человека переплетаются с проблемами эпохи. Сможет ли герой, простой деревенский житель, справиться со своими жизненными трудностями и приспособится к переменам, происходящим вокруг?

Развернуть