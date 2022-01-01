Фильмы производства ФРГ

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Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье"
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Агирре, гнев Божий
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Американский друг
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Артисты под куполом цирка: беспомощны
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Бесконечная история
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Билет в одну сторону
Бинго-Бонго
Битва за Рим
БО
Большая голубая дорога
Большая кутерьма
Борис Годунов
В
В году тринадцати лун
В опасности и крайней нужде нерешительность приводит к беде
ВИ
Вилли Тоблер и гибель 6-го флота
ВЛ
Власть чувств
ВН
Вне закона
ВО
Война и мир
Волосы
ГЕ
Герои устали
ГИ
Гигант
ГЛ
Главное - любить
ГО
Год спокойного солнца
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Гром небесный
ДА
Далекие голоса, застывшие жизни
Дантон
ДВ
Двадцатый век
ДЕ
Девица Розмари
Девушки в униформе
Декодер
ДЖ
Джинджер и Фред
Джульетта и духи
ДО
До свидания, дети
Доктор Фауст
Дориан Грей в зеркале желтой прессы
ДЯ
Дядюшки-гангстеры
ЕР
Ерма
ЕС
Если ты где-нибудь есть...
ЖЕ
Железный крест 2: Штайнер
Женщина в окне
Женщина моей жизни
Жестяной барабан
ЗА
Закон любви
Заметки об одеждах и городах
Замужество Марии Браун
ЗМ
Змеиное яйцо
И
И дождь смывает все следы
И стал свет
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Каждый за себя, а Бог против всех
Каждый умирает в одиночку
Как видно
Камикадзе 1989
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Кто Вы, доктор Зорге?
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Лакомб Люсьен
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Лето в городе
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Ловушка для кошек
Ложное движение
Лола
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Любовник леди Чаттерлей
Любовь холоднее смерти
МА
Мадо
Маленькая серенада
Мания величия
МЕ
Медея
Между двумя войнами
Месье
Мефисто
МИ
Мир на проводе
МО
Монгольская Жанна д’Арк
Мост
МЫ
Мы - вундеркинды
НА
Нападение современности на оставшееся время
НЕ
Неугасимый огонь
НО
Носферату: Призрак ночи
ОД
Одержимая
ОН
Они шли за солдатами
ОП
Операция "Святой Януарий"
ОТ
Ответ знает только ветер
Отчаяние
ПА
Париж, Техас
ПЕ
Пеппи Длинный Чулок
Перевал Кассандры
ПИ
Пинк Флойд: Концерт в Помпеи
ПО
Подлинная история дамы с камелиями
Пока ты со мной
Полет орла
Положение вещей
Поруганная честь Катарины Блюм
Последний поворот на Бруклин
ПР
Прекрасный жиголо - несчастный жиголо
Преступный репортаж
Призрак любви
Процесс
Прощание с прошлым
ПУ
Пустыня Тартари
РЕ
Репетиция оркестра
РО
Роза Бернд
СА
Самая древняя профессия
СВ
Свинцовые времена
СЕ
Северное море — мертвое море
Сезар и Розали
Селеста
Семь смертей по рецепту
СИ
Сильный Фердинанд
Синяя борода
СК
Сказки на ночь 1–3
СЛ
Случайные заработки одной рабыни
СН
Снимки нашей планеты и письмена войны
СП
Спасай, кто может (жизнь)
СТ
Стеклянное сердце
Страх вратаря перед пенальти
Строшек
ТА
Тайна Обервальда
Тайна фермы Мессе
Там, где мечтают зеленые муравьи
ТО
Токио-га
Тоска Вероники Фосс
ТР
Третье поколение
Трое на снегу
Трудно быть богом
У
У каждого свой шанс
УР
Уродец Орландо
Ф,
Ф, как фальшивка
ФА
Фальшивка
Фанни и Александр
Фата Моргана
ФЕ
Федора
ФО
Фокус-покус, или Как я заставляю своего мужа исчезнуть
ХА
Хануссен
ЧУ
Чудо отца Малахиаса
ША
Шахматная новелла
ШО
Шоколад
ШУ
Шум в сердце
Я
Я Кристина
Я ее хорошо знал
Я ищу тебя
ЯН
Янки
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