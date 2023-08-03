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Meg 2: The Trench

Мег 2,

США / Китай
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о выходе в прокат
Премьера в России 3 августа 2023
Премьера в мире 3 августа 2023
Режиссер
Бен Уитли
Бен Уитли
В ролях
Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
Ли Бинбин
Ли Бинбин
Сиенна Гиллори
Сиенна Гиллори
Клифф Кертис
Клифф Кертис
Скайлер Сэмюэлс
Скайлер Сэмюэлс
Все актеры и съемочная группа
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Кинокомпания Warner Bros объявила о переносе «Аквамена 2», «Флэша» и «Черного Адама» Большинство фильмов выйдут позже, чем планировалось, но сиквел «Шазама!» появится на полгода раньше.
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10 марта 2022 12:20
Звезда китайского кино Ву Джин сыграет с Джейсоном Стэйтемом в сиквеле «Мега: Монстр глубины» Параллельно из команды выбыла другая азиатская знаменитость.
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28 февраля 2022 12:40
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