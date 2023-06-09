Фильм изобилует деталями. Зрители знакомятся с главными героями, историей их прошлого, особенностями их личных взаимоотношений. Поначалу кажется, что это лишнее, но затем становится понятно, что все эти подробности позволяют лучше узнать характеры героев и объяснить, почему они действуют так, а не иначе.
Поклонники первой части по достоинству оценят продолжение безумного зрелищного блокбастера, где Джейсон Стэйтем, ломая законы физики и логики, вступает в схватку с древним монстром.
Картина представляет собой некий симбиоз традиционного приключенческого кино, хоррора и семейной драмы. Многие критики отметили, что режиссер взял на вооружение также экранизированное произведение «Челюсти» Питера Бентли.
Картина найдет поклонников среди тех, кому нравятся фильмы о гигантских монстрах.
Фильм отлично подойдет для любителей пощекотать нервы, поскольку успешно создает пугающую и напряженную атмосферу. Режиссер не скупится на тревожные сцены. При этом рассчитывать на художественные откровения и глубокий смысл не стоит, поскольку даже оригинальный роман Стива Альтена не пытался поразить воображение читательской аудитории, а являлся лишь увлекательным приключенческим чтивом с хорошим слогом, интересными персонажами и захватывающими экшен-сценами.
Оригинальный фильм «Мег» был основан на одноименном романе Стива Альтена 1997 года. Два года спустя автор опубликовал продолжение романа — «Впадина», которое и явилось основой для сиквела.
После «Впадины» вышло пять книг-сиквелов (и еще несколько потенциально находятся в разработке), так что недостатка в исходном материале нет, если Warner Bros. Pictures захочет сделать эту историю своей следующей фантастической франшизой.
Джейсон Стэйтем вновь воплотил главную роль Джонаса Тейлора. Клифф Кертис вернулся к роли Джеймса «Мака» Макрейдса, друга Тейлора и руководителя операций института. Пейдж Кеннеди воплощает Диджея, а Шуя София Цай — Мейинг, дочь Суйин. Помимо этих четырех актеров, больше никто из первого фильма не вернулся к работе над новыми запусками зубастой истории. Это неудивительно, учитывая, сколько героев погибло в схватке с морским чудовищем.
В сентябре 2020 года Стив Алтен подтвердил, что сценарий под названием «Мег-2: Впадина» закончен, отметив его «мрачный» тон и потенциал для рейтинга R.
Правительство города Краби отклонило просьбу о съемках на двух пляжах из-за экологических проблем. Съемки начались на студии Warner Bros. в Ливсдене, в окрестностях Лондона, 4 февраля 2022 года.
В съемках принял участие Ву Цзин – самый кассовый актер всех времен в Китае.
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