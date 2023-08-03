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Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье"
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Мег 2
Meg 2: The Trench
Мег 2,
США / Китай
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Премьера в России
3 августа 2023
Премьера в мире
3 августа 2023
Режиссер
Бен Уитли
В ролях
Джейсон Стэйтем
Ли Бинбин
Сиенна Гиллори
Клифф Кертис
Скайлер Сэмюэлс
Все актеры и съемочная группа
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Кинокомпания Warner Bros объявила о переносе «Аквамена 2», «Флэша» и «Черного Адама»
Большинство фильмов выйдут позже, чем планировалось, но сиквел «Шазама!» появится на полгода раньше.
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10 марта 2022 12:20
Звезда китайского кино Ву Джин сыграет с Джейсоном Стэйтемом в сиквеле «Мега: Монстр глубины»
Параллельно из команды выбыла другая азиатская знаменитость.
Написать
28 февраля 2022 12:40
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Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Рецензия
Отзывы
2022, США, мелодрама
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