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Постер фильма Мег 2: Бездна
6.5
Мег 2: Бездна - Трейлер
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6.5

Мег 2: Бездна

, 2023
Meg 2: The Trench
США, Китай / фантастика, ужасы, боевик / 18+
Трейлеры
Постер фильма Мег 2: Бездна
6.5
Мег 2: Бездна - Трейлер
Мег 2: Бездна  Трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Фильм изобилует деталями. Зрители знакомятся с главными героями, историей их прошлого, особенностями их личных взаимоотношений. Поначалу кажется, что это лишнее, но затем становится понятно, что все эти подробности позволяют лучше узнать характеры героев и объяснить, почему они действуют так, а не иначе.

Поклонники первой части по достоинству оценят продолжение безумного зрелищного блокбастера, где Джейсон Стэйтем, ломая законы физики и логики, вступает в схватку с древним монстром.

Картина представляет собой некий симбиоз традиционного приключенческого кино, хоррора и семейной драмы. Многие критики отметили, что режиссер взял на вооружение также экранизированное произведение «Челюсти» Питера Бентли.

Картина найдет поклонников среди тех, кому нравятся фильмы о гигантских монстрах.

Фильм отлично подойдет для любителей пощекотать нервы, поскольку успешно создает пугающую и напряженную атмосферу. Режиссер не скупится на тревожные сцены. При этом рассчитывать на художественные откровения и глубокий смысл не стоит, поскольку даже оригинальный роман Стива Альтена не пытался поразить воображение читательской аудитории, а являлся лишь увлекательным приключенческим чтивом с хорошим слогом, интересными персонажами и захватывающими экшен-сценами.

 

Оригинальный фильм «Мег» был основан на одноименном романе Стива Альтена 1997 года. Два года спустя автор опубликовал продолжение романа — «Впадина», которое и явилось основой для сиквела.

После «Впадины» вышло пять книг-сиквелов (и еще несколько потенциально находятся в разработке), так что недостатка в исходном материале нет, если Warner Bros. Pictures захочет сделать эту историю своей следующей фантастической франшизой.

Джейсон Стэйтем вновь воплотил главную роль Джонаса Тейлора. Клифф Кертис вернулся к роли Джеймса «Мака» Макрейдса, друга Тейлора и руководителя операций института. Пейдж Кеннеди воплощает Диджея, а Шуя София Цай — Мейинг, дочь Суйин. Помимо этих четырех актеров, больше никто из первого фильма не вернулся к работе над новыми запусками зубастой истории. Это неудивительно, учитывая, сколько героев погибло в схватке с морским чудовищем.

В сентябре 2020 года Стив Алтен подтвердил, что сценарий под названием «Мег-2: Впадина» закончен, отметив его «мрачный» тон и потенциал для рейтинга R.

Правительство города Краби отклонило просьбу о съемках на двух пляжах из-за экологических проблем. Съемки начались на студии Warner Bros. в Ливсдене, в окрестностях Лондона, 4 февраля 2022 года.

В съемках принял участие Ву Цзин – самый кассовый актер всех времен в Китае.

«Мег 2: Впадина» — продолжение суперпопулярного блокбастера 2018 года, поднимает экшн выше неба и погружает в невиданные глубины, кишащие мегалодонами! Погрузимся в неизведанные глубины вместе с Джейсоном Стейтемом и иконой мирового экшена Ву Джингом, чтобы исследовать самые темные места мирового океана. Их путешествие превращается в хаос, когда прошедшая операция злоумышленников грозит сорвать их миссию и заставляет их самих бороться за выживание. Столкнувшись с гигантскими акулами-мегами и неутомимыми экзопреступниками, герои должны опередить, перемудрить и превзойти безжалостных хищников в погоне наперегонки со временем.

В ролях

Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
Джонас Тейлор
Ли Бинбин
Ли Бинбин
Сиенна Гиллори
Сиенна Гиллори
Клифф Кертис
Клифф Кертис
Mac
Скайлер Сэмюэлс
Скайлер Сэмюэлс
Jess
Серхио Перис-Менчета
Серхио Перис-Менчета
Montes
Page Kennedy
DJ
Джеки Ву
Джеки Ву
Jiuming Zhang
Шуя София Кай
Meiying
Мелиссанти Маю
Rigas
Вупи ван Раам
Curtis
Киран Соня Савар
Киран Соня Савар
Sal
Режиссер Бен Уитли
Сценарист Джон Хобер, Эрих Хобер, Дин Георгарис, Стив Элтен
Композитор Гарри Грегсон-Уильямс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Китай
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 3 августа 2023
Премьера в мире 9 июня 2023
Дата выхода
25 августа 2023 Россия 16+
3 августа 2023 Австрия
3 августа 2023 Азербайджан 13+
3 августа 2023 Аргентина +13
2 августа 2023 Бельгия 12
4 августа 2023 Болгария
3 августа 2023 Бразилия
4 августа 2023 Великобритания
3 августа 2023 Венгрия 16
4 августа 2023 Вьетнам
3 августа 2023 Германия
3 августа 2023 Гонконг
3 августа 2023 Греция
3 августа 2023 Грузия PG-13
3 августа 2023 Дания 15
3 августа 2023 Израиль 12
4 августа 2023 Индия UA
2 августа 2023 Индонезия 13+
4 августа 2023 Ирландия 12A
2 августа 2023 Исландия Unrated
4 августа 2023 Испания
3 августа 2023 Италия 6+
3 августа 2023 Казахстан 16+
4 августа 2023 Канада PG
4 августа 2023 Китай
3 августа 2023 Кыргызстан 12+
4 августа 2023 Латвия (none)
4 августа 2023 Литва
3 августа 2023 Макао B
3 августа 2023 Мексика B
3 августа 2023 Молдавия 12
3 августа 2023 Нидерланды
4 августа 2023 Норвегия
3 августа 2023 ОАЭ 18TC
4 августа 2023 Польша
3 августа 2023 Португалия
3 августа 2023 Пуэрто-Рико PG-13
4 августа 2023 Румыния o.A.
4 августа 2023 США
3 августа 2023 Сербия
3 августа 2023 Сингапур
3 августа 2023 Словакия 12
3 августа 2023 Словения
4 августа 2023 Таджикистан
3 августа 2023 Таиланд 13
2 августа 2023 Тайвань
4 августа 2023 Турция 13+
3 августа 2023 Узбекистан
3 августа 2023 Украина
2 августа 2023 Филиппины PG
4 августа 2023 Финляндия
2 августа 2023 Франция
3 августа 2023 Хорватия
3 августа 2023 Черногория
3 августа 2023 Чехия
4 августа 2023 Швеция 11
4 августа 2023 Эстония
15 августа 2023 Южная Корея 12
25 августа 2023 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $129 000 000
Сборы в мире $398 500 317
Производство Alibaba Pictures Group, Apelles Entertainment, China Media Capital
Другие названия
Meg 2: The Trench, Megalodón 2: El gran abismo, Meg 2 - Die Tiefe, Мег 2: Бездна, 巨齒鯊2：海溝深淵, Cá Mập Siêu Bạo Chúa 2: Vực Sâu, Eima Ba'Metzoulot 2: Ha'Tehom, En eaux (très) troubles, En eaux très troubles, Meg 2: Çukur, Meg 2: Dødens dyb, Meg 2: el gran abismo, Meg 2: Głębia, Meg 2: Návrat do hlbín, Meg 2: O Regresso do Tubarão Gigante, Meg 2: Predator iz globin, Meg 2: Příkop, Meg 2: Put u dubinu, Meg 2: Süvik, Meg 2: The Trench/Meg 2: Die Tiefe, Meg 2: Tranșeea, Meg 2: Η τάφρος, Meg 2.: Az árok, MEG ザ・モンスターズ２, Mégalodon 2 : La Fosse, Megalodon 2: Ambis, Megalodón 2: La fosa, Megalodonas 2: bedugnė, Megalodons 2: Dziļvaga, Megatubarão 2, Shark 2 - L'abisso, The Meg 2, Мег 2: Западина, Мег 2: Патување во длабочините, मेग 2, 巨齿鲨2：深渊, 極悍巨鯊2：深溝, Meg 2 The Trench, The Meg 2: The Trench, Meg 2 - The Trench, 메그 2: 더 트렌치, Megalodón 2: La Fosa, เม็ก 2: อภิมหาโคตรหลามร่องนรก, 메가로돈 2: 더 트렌치, Meg 2 - Die Tiefe (2023), Megalodon 2: El Grán Abismo, মেগ 2: ট্রেঞ্চ, Meg - Az őscápa 2: Az árok

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 72 голоса
5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2674 В жанре «фантастика»  353 В жанре «ужасы»  239 В жанре «боевик»  607 В фильмах США  1618 В фильмах Китая  22 В фильмах 2023 года  154
Обновлено 17 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Мег 2: Бездна - Трейлер
Мег 2: Бездна Трейлер
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Наша рецензия

Ни рыба ни мясо.
Ни рыба ни мясо. Шесть лет назад ныряльщик Джонас поучаствовал в спасении экипажа батискафа, побывав там, где еще не ступала нога человека. Исследовательское судно обнаружило трещину на дне Тихого океана, открывающую портал в неизведанный мир доисторических существ. Как выяснилось, здесь веками скрывался мегалодон, который по вине ученых вырвался на свободу. Как водится, бесстрашный американец расправился с кровожадной тварью одной левой. Мег 2: Бездна Для кино про то, как Джейсон Стэйтем сражается с…

Отзывы зрителей о фильме Мег 2: Бездна

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:43
Отзывы разделились. Сильные стороны: напряжённый темп, качественные визуальные эффекты, убедительная роль Стэтхема. Слабые стороны: слабая проработка сюжета, повторение концепции первой части, нескладные шутки. Общая оценка зрителей варьируется: встречаются как 6/10, так и 10/10. Фильм подойдёт любителям боевиков с акулой и поклонникам Стэтхема.
Саммари составлено ИИ на основе 40 отзывов.

Отзывы о фильме

Hayk Tadevosyan 10 февраля 2023, 07:24
С большой интересностью ждал первую часть. А теперь с еще большой нетерпимостью жду вторую часть
User 2 сентября 2023, 19:17
10/10 лучший фильм за последние годы!
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

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