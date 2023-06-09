Фильм изобилует деталями. Зрители знакомятся с главными героями, историей их прошлого, особенностями их личных взаимоотношений. Поначалу кажется, что это лишнее, но затем становится понятно, что все эти подробности позволяют лучше узнать характеры героев и объяснить, почему они действуют так, а не иначе.

Поклонники первой части по достоинству оценят продолжение безумного зрелищного блокбастера, где Джейсон Стэйтем, ломая законы физики и логики, вступает в схватку с древним монстром.

Картина представляет собой некий симбиоз традиционного приключенческого кино, хоррора и семейной драмы. Многие критики отметили, что режиссер взял на вооружение также экранизированное произведение «Челюсти» Питера Бентли.

Картина найдет поклонников среди тех, кому нравятся фильмы о гигантских монстрах.

Фильм отлично подойдет для любителей пощекотать нервы, поскольку успешно создает пугающую и напряженную атмосферу. Режиссер не скупится на тревожные сцены. При этом рассчитывать на художественные откровения и глубокий смысл не стоит, поскольку даже оригинальный роман Стива Альтена не пытался поразить воображение читательской аудитории, а являлся лишь увлекательным приключенческим чтивом с хорошим слогом, интересными персонажами и захватывающими экшен-сценами.