Экранизация популярного в Китае молодежного романа писательницы Синь Иу «За нашу ускользающую юность» обладает необходимым набором успешного кинозрелища для тинэйджеров. Здесь есть симпатичная молоденькая героиня – студентка колледжа Чжэн Вэй, которая влюбляется сначала в своего соседа Цзина (ради которого она и поступила в колледж), а потом, после его отъезда в Америку – в серьезного и сентиментального Сяочжэна. Есть сцены беззаботной студенческой жизни, эпизоды расставаний, встреч после долгой разлуки, разочарований, ссор и даже девичьих истерик с элементами вандализма. Есть саундтрек с популярными китайскими и западными шлягерами. Есть протяженная временная дистанция, которую герои начинают в 1990-х и заканчивают в наши дни.
СтранаКитай
Продолжительность1 час 53 минуты
Год выпуска2013
Премьера в мире25 апреля 2013
Дата выхода
13 июня 2013
Гонконг
25 апреля 2013
Китай
6 июня 2013
Сингапур
1 мая 2013
Тайвань
Бюджет20 000 000 CNY
Сборы в мире$114 926 694
ПроизводствоBeijing Enlight Pictures, Beijing Max Times Cultural Development, Beijing Ruyi Xinxin Film Investment
Другие названия
Zhi wo men zhong jiang shi qu de qing chun, So Young, 致我們終將逝去的青春, Gửi Tuổi Thanh Xuân, So Young 過ぎ去りし青春に捧ぐ, Молодые, 致我们终将逝去的青春, 致青春