Экранизация популярного в Китае молодежного романа писательницы Синь Иу «За нашу ускользающую юность» обладает необходимым набором успешного кинозрелища для тинэйджеров. Здесь есть симпатичная молоденькая героиня – студентка колледжа Чжэн Вэй, которая влюбляется сначала в своего соседа Цзина (ради которого она и поступила в колледж), а потом, после его отъезда в Америку – в серьезного и сентиментального Сяочжэна. Есть сцены беззаботной студенческой жизни, эпизоды расставаний, встреч после долгой разлуки, разочарований, ссор и даже девичьих истерик с элементами вандализма. Есть саундтрек с популярными китайскими и западными шлягерами. Есть протяженная временная дистанция, которую герои начинают в 1990-х и заканчивают в наши дни.

Развернуть