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Киноафиша Фильмы Молодые

Молодые

Zhi wo men zhong jiang shi qu de qing chun 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Экранизация популярного в Китае молодежного романа писательницы Синь Иу «За нашу ускользающую юность» обладает необходимым набором успешного кинозрелища для тинэйджеров. Здесь есть симпатичная молоденькая героиня – студентка колледжа Чжэн Вэй, которая влюбляется сначала в своего соседа Цзина (ради которого она и поступила в колледж), а потом, после его отъезда в Америку – в серьезного и сентиментального Сяочжэна. Есть сцены беззаботной студенческой жизни, эпизоды расставаний, встреч после долгой разлуки, разочарований, ссор и даже девичьих истерик с элементами вандализма. Есть саундтрек с популярными китайскими и западными шлягерами. Есть протяженная временная дистанция, которую герои начинают в 1990-х и заканчивают в наши дни.
Страна Китай
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в мире 25 апреля 2013
Дата выхода
13 июня 2013 Гонконг
25 апреля 2013 Китай
6 июня 2013 Сингапур
1 мая 2013 Тайвань
Бюджет 20 000 000 CNY
Сборы в мире $114 926 694
Производство Beijing Enlight Pictures, Beijing Max Times Cultural Development, Beijing Ruyi Xinxin Film Investment
Другие названия
Zhi wo men zhong jiang shi qu de qing chun, So Young, 致我們終將逝去的青春, Gửi Tuổi Thanh Xuân, So Young 過ぎ去りし青春に捧ぐ, Молодые, 致我们终将逝去的青春, 致青春
Режиссер
Чжао Вэй
В ролях
Ян Цзишань
Марк Чао
Хань Гэн
Цзян Шуин
Бао Бэйэр
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 15 голосов
6.4 IMDb
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