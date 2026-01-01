Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Баскетболистка №5
Баскетболистка №5

Баскетболистка №5

Nu lan wu hao 18+
О фильме

Восемнадцать лет назад Тянь Чжэнхуа и Линь Цзе любили друг друга, но их счастью помешал отец девушки, баскетбольный тренер Тяня. Годы спустя среди учеников Тяня, также ставшего тренером по баскетболу, оказывается дочка его бывшей возлюбленной — Линь Сяоцзе, девушка настолько же талантливая, настолько безрассудная и совершенно неуправляемая. Взяв трудного подростка под свою опеку, Тянь неизбежно сталкивается с ее матерью и понимает, что его былые чувства к ней не угасли.
Страна Китай
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1957
Премьера в мире 1 января 1957
Дата выхода
1 октября 1959 Германия
1 января 1957 Китай
28 мая 1958 СССР
Производство Shanghai Film Studio, Tianma Film Studio
Другие названия
Nü lan wu hao, Woman Basketball Player No. 5, Das Herz spielt mit, Jogadora de Basquete nº 5, Košarkašica broj 5, La basketteuse n°5, Naiskoripalloilija n:o 5, Sport és szerelem, Баскетболистка N 5, 女篮5号
Режиссер
Cе Цзинь
В ролях
Цуй Чаомин
Цинь И
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.4

6.4
14 голосов
6.5 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
