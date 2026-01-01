Восемнадцать лет назад Тянь Чжэнхуа и Линь Цзе любили друг друга, но их счастью помешал отец девушки, баскетбольный тренер Тяня. Годы спустя среди учеников Тяня, также ставшего тренером по баскетболу, оказывается дочка его бывшей возлюбленной — Линь Сяоцзе, девушка настолько же талантливая, настолько безрассудная и совершенно неуправляемая. Взяв трудного подростка под свою опеку, Тянь неизбежно сталкивается с ее матерью и понимает, что его былые чувства к ней не угасли.
СтранаКитай
Продолжительность1 час 26 минут
Год выпуска1957
Премьера в мире1 января 1957
1 октября 1959
Германия
1 января 1957
Китай
28 мая 1958
СССР
ПроизводствоShanghai Film Studio, Tianma Film Studio
Nü lan wu hao, Woman Basketball Player No. 5, Das Herz spielt mit, Jogadora de Basquete nº 5, Košarkašica broj 5, La basketteuse n°5, Naiskoripalloilija n:o 5, Sport és szerelem, Баскетболистка N 5, 女篮5号