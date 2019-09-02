Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пасть»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
5.8
Киноафиша
Фильмы
Дом 7 по Черри Лейн
5.8
Дом 7 по Черри Лейн
, 2019
No. 7 Cherry Lane / Ji yuan tai qi hao
Гонконг, Китай / анимация, мелодрама / 18+
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
5.8
О фильме
Гонконг, 1967 год. Студент-репетитор влюбляется в свою ученицу и в её мать.
Развернуть
В ролях
Сильвия Чан
Mrs Yu
Вики Чжао
Чжао Вэй
Meiling
Алекс Линь
Ziming
Вэй Йиу
Mrs May
Фрут Чань
Craven A
Джозеф Чан
The Bandit
Тереза Чун
Miaoyu the Nun & the Cat of Mrs May
Цзяо Цзяо
The Fashion Girl
Natalia Duplessis
Madame Simone
Стефен Фанг
Steven
Режиссер
Юньфань
Сценарист
Юньфань
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
Гонконг / Китай
Продолжительность
2 часа 5 минут
Год выпуска
2019
Премьера в мире
2 сентября 2019
Производство
Far Sun Film Co Ltd.
Другие названия
Jiyuantai qihao, No.7 Cherry Lane, Ji Yuan Tai Qi Hao, Ulica Wiśniowa nr 7, チェリー・レイン7番地, 继园台7号, 繼園台七號, 繼園臺七號, Jìyuántái qihào, No. 7 Cherry Lane, Вишневый переулок, 7, 체리레인 No.7, Вишнёвый переулок, 7
Еще
Рейтинг мультфильма
5.8
Оцените
13
голосов
6.1
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы
Отзывы о мультфильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Отзывы
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Отзывы
2026, Россия, анимация
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Папа, купи пёсика
Отзывы
2026, Россия, анимация, семейный
Распаковка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Касса невест
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тест на внимательность, который проваливают 9 из 10: найдите лишнюю цифру за 5 секунд
Четырехдневку в России одобрили официально: отдыхать по три дня подряд разрешили всем и каждому
Все лето солю мангал и радуюсь: напрочь забыла о раздражающей проблеме – теперь всем советую
Пока жду «Невский-8», включил этот фильм с Паламарчуком и «оплевал экран»: «Дешевая халтура», «Плагиат Джима Керри»
«Ты в зоопарке был? Тест проходил?»: на 5/5 вопросов о творчестве Данелии ответить сложнее, чем завести вертолет в «Мимино»
Pixar в ужасе: «Историю игрушек 5» слили в Сеть, да еще и с русской озвучкой — «не откладывайте просмотр»
«Условный мент» мог стать вторым «Невским», но новый сезон его похоронил: «Детектив без интеллекта – помойка»
150 000 000 зрителей ставят лайк: в топ-3 аниме на Netflix не попал даже «Ван-Пис» – у «Титанов» и «Прокачки» дела еще хуже
«Людям в погонах должно быть стыдно»: российские полицейские в 2026 году воротят нос от «Места встречи» из-за Высоцкого
Этот тест проходят лишь внимательные любители кино СССР: вспомните 6 фильмов по кадру с милиционером
«Буквально затошнило»: это свежее аниме требуют запретить в России всего за 1 серию — так не хейтили даже «Соло прокачку»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри мультфильмы в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667