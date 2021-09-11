Месть земли, 2021

5 причин посмотреть фильм

«Месть земли» — идеальный блокбастер для вечернего просмотра, способный не только развлечь, но и удивить качественной драмой.

Китайский кинематограф стремительно обретает популярность по всему миру, уже сейчас демонстрируя уровень, сопоставимый с Голливудом. «Месть земли» — яркое тому подтверждение. Невзирая на тяжелую эпидемиологическую ситуацию, только на родине фильм режиссера Ли Цзюня собрал свыше 60 миллионов долларов, после чего права на показ были куплены рядом стран, включая США, Великобританию и Россию.

Кинокартина «Месть земли» выдержана в лучших традициях жанра фильм-катастрофа, предлагая передовые спецэффекты и впечатляющую работу художников-постановщиков, ради съемок с нуля сконструировавших целый населенный пункт. Поклонники таких классических хитов прошлого, как «Пик Данте», «Смерч», «Вулкан» и «Послезавтра», точно не останутся разочарованными.

Достойные актерские работы в исполнении главных звезд кино и телевидения Китая, уже давно зарекомендовавших себя.

Отличный вариант для тех, кто успел ознакомиться с китайскими суперхитами «Восемь сотен», «Блуждающая Земля» и «Храбрецы», но кому этого показалось недостаточно.