Месть земли, 2021

5 причин посмотреть фильм
«Месть земли» — идеальный блокбастер для вечернего просмотра, способный не только развлечь, но и удивить качественной драмой.
Китайский кинематограф стремительно обретает популярность по всему миру, уже сейчас демонстрируя уровень, сопоставимый с Голливудом. «Месть земли» — яркое тому подтверждение. Невзирая на тяжелую эпидемиологическую ситуацию, только на родине фильм режиссера Ли Цзюня собрал свыше 60 миллионов долларов, после чего права на показ были куплены рядом стран, включая США, Великобританию и Россию.
Кинокартина «Месть земли» выдержана в лучших традициях жанра фильм-катастрофа, предлагая передовые спецэффекты и впечатляющую работу художников-постановщиков, ради съемок с нуля сконструировавших целый населенный пункт. Поклонники таких классических хитов прошлого, как «Пик Данте», «Смерч», «Вулкан» и «Послезавтра», точно не останутся разочарованными.
Достойные актерские работы в исполнении главных звезд кино и телевидения Китая, уже давно зарекомендовавших себя.
Отличный вариант для тех, кто успел ознакомиться с китайскими суперхитами «Восемь сотен», «Блуждающая Земля» и «Храбрецы», но кому этого показалось недостаточно.
Режиссер Ли Цзюнь («Тик-так», «Охота») также написал сценарий в соавторстве с Ша Сун.
При подготовке исполнители главных ролей Чжу Илун и Хуан Чжичжун («Восемь сотен») в течение нескольких месяцев тренировались под руководством профессиональных скалолазов.
Большинство трюков в фильме Чжу Илун выполнил самостоятельно. По словам очевидцев, во время одной из сцен актер серьезно повредил ногу, однако не остановил съемки, доработав смену до конца.
Часть съемок проходила в реальных пещерах, до которых невозможно добраться на автомобиле. Кинематографисты ежедневно тратили на пеший маршрут в обе стороны до четырех часов времени.
На аутентичное воссоздание тоннеля и близлежащего города ушло около пяти месяцев. Сцена сошедшего с рельсов поезда снималась с использованием реального транспортного средства. Вся фигурирующая в кадре строительная техника также является настоящей.
В актерский состав вошли местные звезды, некоторые из которых обладают заграничным опытом. Так, актриса Чэнь Шу появлялась в научно-фантастическом блокбастере Ридли Скотта «Марсианин», а Чэнь Тайшэна можно было увидеть в драме Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Бьютифул».
Под воздействием глобальных геологических изменений надвигается серия геологических катастроф. Землетрясения, оползни, сели, провалы в земле угрожают жизни простых граждан. Также это может затронуть туннель, который возводили последние 10 лет.