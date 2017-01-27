Доспехи Бога: В поисках сокровищ, 2017

Фильм «Доспехи Бога: В поисках сокровищ» снял Стэнли Тун (сериал «Китайский городовой», «Шанхайский связной», «Мистер Магу»). Своим названием картина отсылает к известным картинам с Джеки Чаном, однако ничего общего, кроме сыгравшего главную роль актёра, у них нет. Кроме главной китайской звезды, в ленте задействованы такие актёры, как Аариф Ли, Чжан Исин, индиец Сону Суд, Мия и другие.
В центре сюжета фильма «Доспехи Бога: В поисках сокровищ» окажется очень ловкий профессор археологии. Вместе с коллегами он отправляется в захкатывающее путешествие. Их путь лежит через Дубай и Тибет прямиком в древний индийский храм, где должно быть спрятано ценное сокровище. Какие же приключения ждут героев в пути?
- Бюджет фильма «Доспехи Бога: В поисках сокровищ» составил 65 миллионов долларов
- Одна из ролей была предложена болливудскому актёру Тайгеру Шроффу, но он отказался
- В картине «Доспехи Бога: В поисках сокровищ» должен был сыграть Аамир Кхан, однако выбыл из-за несостыковок в рабочем графике
- Последний фильм Стэнли Туна «Миф» вышел в 2005 году
- Картина «Доспехи Бога: В поисках сокровищ» не является продолжением трилогии «Доспехи Бога», в которой также снялся Джеки Чан
- В оригинале лента называется «Кунг-фу йога»
На этот раз профессора археологии Джека Си ждет по-настоящему увлекательное приключение. Нужно разгадать массу загадок и найти несметные сокровища древнего королевства. За самым большим кладом в истории охотится еще и могущественный преступный синдикат.
Джеку вместе с командой предстоит проявить умения и смекалку, и завоевать сердце принцессы