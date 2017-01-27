Доспехи Бога: В поисках сокровищ, 2017

Фильм «Доспехи Бога: В поисках сокровищ» снял Стэнли Тун (сериал «Китайский городовой», «Шанхайский связной», «Мистер Магу»). Своим названием картина отсылает к известным картинам с Джеки Чаном, однако ничего общего, кроме сыгравшего главную роль актёра, у них нет. Кроме главной китайской звезды, в ленте задействованы такие актёры, как Аариф Ли, Чжан Исин, индиец Сону Суд, Мия и другие.

В центре сюжета фильма «Доспехи Бога: В поисках сокровищ» окажется очень ловкий профессор археологии. Вместе с коллегами он отправляется в захкатывающее путешествие. Их путь лежит через Дубай и Тибет прямиком в древний индийский храм, где должно быть спрятано ценное сокровище. Какие же приключения ждут героев в пути?