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Доспехи Бога: В поисках сокровищ Доспехи Бога: В поисках сокровищ
Киноафиша Фильмы Доспехи Бога: В поисках сокровищ
Kung-Fu Yoga

Доспехи Бога: В поисках сокровищ, 2017

2017 / Индия / Китай
5.8 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Доспехи Бога: В поисках сокровищ» снял Стэнли Тун (сериал «Китайский городовой», «Шанхайский связной», «Мистер Магу»). Своим названием картина отсылает к известным картинам с Джеки Чаном, однако ничего общего, кроме сыгравшего главную роль актёра, у них нет. Кроме главной китайской звезды, в ленте задействованы такие актёры, как Аариф Ли, Чжан Исин, индиец Сону Суд, Мия и другие.

В центре сюжета фильма «Доспехи Бога: В поисках сокровищ» окажется очень ловкий профессор археологии. Вместе с коллегами он отправляется в захкатывающее путешествие. Их путь лежит через Дубай и Тибет прямиком в древний индийский храм, где должно быть спрятано ценное сокровище. Какие же приключения ждут героев в пути?

- Бюджет фильма «Доспехи Бога: В поисках сокровищ» составил 65 миллионов долларов

- Одна из ролей была предложена болливудскому актёру Тайгеру Шроффу, но он отказался

- В картине «Доспехи Бога: В поисках сокровищ» должен был сыграть Аамир Кхан, однако выбыл из-за несостыковок в рабочем графике

- Последний фильм Стэнли Туна «Миф» вышел в 2005 году

- Картина «Доспехи Бога: В поисках сокровищ» не является продолжением трилогии «Доспехи Бога», в которой также снялся Джеки Чан

- В оригинале лента называется «Кунг-фу йога»

На этот раз профессора археологии Джека Си ждет по-настоящему увлекательное приключение. Нужно разгадать массу загадок и найти несметные сокровища древнего королевства. За самым большим кладом в истории охотится еще и могущественный преступный синдикат.
Джеку вместе с командой предстоит проявить умения и смекалку, и завоевать сердце принцессы

 

5.8 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 8 мая 2017
Премьера онлайн 28 сентября 2017
Премьера в мире 27 января 2017
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Стэнли Тун
Стэнли Тун
В ролях
Джеки Чан
Джеки Чан
Аариф Ли
Аариф Ли
Эрик Цан
Эрик Цан
Сону Суд
Сону Суд
Диша Патани
Диша Патани
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Доспехи Бога: В поисках сокровищ 4 постера
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Доспехи Бога: В поисках сокровищ смотреть онлайн

Доспехи Бога: В поисках сокровищ
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Хорошо, когда работа в радость, насколько трудной бы она не была. По крайней мере, это точно касается фильма «Доспехи Бога: В поисках сокровищ» в котором Джеки не только с удовольствием погрузился в индийскую культуру в окружении толп китайско-индийских красавиц, но и получил возможность выступить наставником для представителей подрастающего поколения. И не понять, что нравится ему больше – воспитывать и наставлять младших коллег, или же общаться с болливудскими коллегами.…
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Serega Averin 9 мая 2017, 10:46
Уже очень разачарован , единственный фильм который смотрел без специфектов , и все делалось на самом деле , щас это все компьютер
Ирина 2 мая 2017, 05:06
Очень красиво! Джеки, как всегда, безумно мил!
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