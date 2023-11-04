Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Бесконечное путешествие
1 постер
Киноафиша Фильмы Бесконечное путешествие

Бесконечное путешествие

San da dui 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Китай
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 2 февраля 2024
Премьера в мире 4 ноября 2023
Дата выхода
22 декабря 2023 Великобритания 15
25 января 2024 Гонконг IIA
15 декабря 2023 Ирландия 16
15 декабря 2023 Китай
4 января 2024 Сингапур PG13
Сборы в мире $109 222
Другие названия
San da dui, Endless Journey, 三大隊, Jornada Sem Fim, Бесконечное путешествие, 三大队
Режиссер
Дай Мо
В ролях
Чжан И
Чжан И
Ли Чэнь
Ли Чэнь
Vision Wei
Bingkun Cao
Ван Сяо
Ван Сяо
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
