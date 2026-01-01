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Стражи Вселенной. Ледниковый переворот

, 2026
Cosmicrew: Ice Planet
Китай / анимация

В ролях

Иньцзюнь Цзян
Режиссер Peng Liu
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Китай
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2026

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
Другие названия
Cosmicrew: Ice Planet

Рейтинг мультфильма

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