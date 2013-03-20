Оповещения от Киноафиши
Постер фильма В поисках мистера Совершенство
Киноафиша Фильмы В поисках мистера Совершенство

В поисках мистера Совершенство

Bei Jing yu shang Xi Ya Tu 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Вэнь Цзя Цзя, любовница китайского бизнесмена, по туристической визе прилетает из Китая в Сиэтл, чтобы нелегально родить ребенка. Она попадает в частный пансионат женщины с Тайваня госпожи Хуан, где будущие мамаши живут в ожидании родов. Со временем главная героиня сходится с водителем Фрэнком, который помогает ей с самого начала и, особенно, в трудную минуту, когда отцу ребенка не удается приехать из Китая в Сиэтл, а все кредитные карты Вэнь Цзя Цзя оказываются заблокированными…
Страна Китай
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2013
Премьера в мире 20 марта 2013
Дата выхода
20 марта 2013 Гонконг
20 марта 2013 Китай
1 января 2014 Южная Корея
MPAA PG-13
Сборы в мире $84 112 033
Производство BDI Films Inc., Edko Films
Другие названия
Bei Jing yu shang Xi Ya Tu, Finding Mr. Right, Anchoring in Seattle, Como Encontrar o Homem Ideal, Pekin spotyka Seattle, Truy Tìm Người Hoàn Hảo, В поисках мистера Совершенство, 北京遇上西雅图, 北京遇上西雅圖
Режиссер
Сюэ Сяолу
В ролях
Тан Вэй
Тан Вэй
Сиобо Ву
Хай-цин
Хунмэй Мэй
Илэйн Цзинь
Все актеры и съемочная группа
6.5 IMDb
