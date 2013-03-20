Вэнь Цзя Цзя, любовница китайского бизнесмена, по туристической визе прилетает из Китая в Сиэтл, чтобы нелегально родить ребенка. Она попадает в частный пансионат женщины с Тайваня госпожи Хуан, где будущие мамаши живут в ожидании родов. Со временем главная героиня сходится с водителем Фрэнком, который помогает ей с самого начала и, особенно, в трудную минуту, когда отцу ребенка не удается приехать из Китая в Сиэтл, а все кредитные карты Вэнь Цзя Цзя оказываются заблокированными…

