Вэнь Цзя Цзя, любовница китайского бизнесмена, по туристической визе прилетает из Китая в Сиэтл, чтобы нелегально родить ребенка. Она попадает в частный пансионат женщины с Тайваня госпожи Хуан, где будущие мамаши живут в ожидании родов. Со временем главная героиня сходится с водителем Фрэнком, который помогает ей с самого начала и, особенно, в трудную минуту, когда отцу ребенка не удается приехать из Китая в Сиэтл, а все кредитные карты Вэнь Цзя Цзя оказываются заблокированными…
СтранаКитай
Продолжительность2 часа 1 минута
Год выпуска2013
Премьера в мире20 марта 2013
Дата выхода
20 марта 2013
Гонконг
20 марта 2013
Китай
1 января 2014
Южная Корея
MPAAPG-13
Сборы в мире$84 112 033
ПроизводствоBDI Films Inc., Edko Films
Другие названия
Bei Jing yu shang Xi Ya Tu, Finding Mr. Right, Anchoring in Seattle, Como Encontrar o Homem Ideal, Pekin spotyka Seattle, Truy Tìm Người Hoàn Hảo, В поисках мистера Совершенство, 北京遇上西雅图, 北京遇上西雅圖