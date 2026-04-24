В ролях
Usha Seamkhum
Old Xie Nanzhi
Yantong Wang
Zheng Musheng
Shaoqing Wu
Old Ye Shurou
Xiaohui Wang
Young Ye Shurou
Shuhao Li
Father of Chuyuan
Peisong Fang
Xie Nanzhi‘s father
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Lan Hongchun
Сценарист
Lan Hongchun, Zheng Xuanxuan, Yang Leng, Zhu Liyun, Leng Yang, Xuanxuan Zheng, Liyun Zhu
Композитор
Wu Zehua, Li Yihan, Yang Leng, Yihan Li, Zehua Wu, Leng Yang
Детали фильма
Страна
Китай
Продолжительность
1 час 58 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
24 апреля 2026
Дата выхода
|25 июня 2026
|Австралия
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|18 июня 2026
|Бруней
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|26 июня 2026
|Великобритания
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|15
|7 августа 2026
|Вьетнам
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|18 июня 2026
|Гонконг
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|IIA
|26 июня 2026
|Ирландия
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|26 июня 2026
|Канада
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|23 мая 2026
|Китай
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|18 июня 2026
|Макао
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|B
|18 июня 2026
|Малайзия
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|25 июня 2026
|Новая Зеландия
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|M
|26 июня 2026
|США
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|18 июня 2026
|Сингапур
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|PG13
|6 августа 2026
|Таиланд
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|6 августа 2026
|Филиппины
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|26 июня 2026
|Япония
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Бюджет
10 000 000 CNY
Сборы в мире
$287 504 059
Производство
Damai Entertainment, King Ant Pictures, Shenzhen Yuguang Film
Другие названия
Gei A Ma de Qing Shu, Dear You, Letter to Grandma, Thư Tình Gửi Ngoại, Дорогой тебе, จดหมายรักถึงอาม่า, おばあちゃんへのラブレター, 給阿嬤的情書, 给阿嬷的情书, 給阿マ的情書