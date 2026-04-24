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Дорогой тебе

, 2026
Gei A Ma de Qing Shu
Китай / драма, семейный
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Дорогой тебе - Официальный трейлер
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В ролях

Usha Seamkhum
Old Xie Nanzhi
Yantong Wang
Zheng Musheng
Shaoqing Wu
Old Ye Shurou
Xiaohui Wang
Young Ye Shurou
Shuguang Zhao
Xie Zehua
Deru Li
Auntie Ru
Shuhao Li
Father of Chuyuan
Peisong Fang
Xie Nanzhi‘s father
Pengsheng Zheng
Sitong Li
Xie Nanzhi
Runqi Zheng
Xiaowei
Режиссер Lan Hongchun
Сценарист Lan Hongchun, Zheng Xuanxuan, Yang Leng, Zhu Liyun, Leng Yang, Xuanxuan Zheng, Liyun Zhu
Композитор Wu Zehua, Li Yihan, Yang Leng, Yihan Li, Zehua Wu, Leng Yang
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 24 апреля 2026
Дата выхода
25 июня 2026 Австралия
18 июня 2026 Бруней
26 июня 2026 Великобритания 15
7 августа 2026 Вьетнам
18 июня 2026 Гонконг IIA
26 июня 2026 Ирландия
26 июня 2026 Канада
23 мая 2026 Китай
18 июня 2026 Макао B
18 июня 2026 Малайзия
25 июня 2026 Новая Зеландия M
26 июня 2026 США
18 июня 2026 Сингапур PG13
6 августа 2026 Таиланд
6 августа 2026 Филиппины
26 июня 2026 Япония
Бюджет 10 000 000 CNY
Сборы в мире $287 504 059
Производство Damai Entertainment, King Ant Pictures, Shenzhen Yuguang Film
Другие названия
Gei A Ma de Qing Shu, Dear You, Letter to Grandma, Thư Tình Gửi Ngoại, Дорогой тебе, จดหมายรักถึงอาม่า, おばあちゃんへのラブレター, 給阿嬤的情書, 给阿嬷的情书, 給阿マ的情書

Рейтинг фильма

8.4
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