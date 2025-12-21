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Постер фильма Против течения
7.1
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7.1

Против течения

, 2024
Ni xing ren sheng
Китай / драма / 18+
Постер фильма Против течения
7.1

О фильме

Когда-то Гао Чжилэй — любящий муж и отец — был гордостью своей семьи. Но все меняется из-за непредвиденных обстоятельств: мужчина оказывается без работы и вынужден взять на себя ответственность, чтобы как-то содержать свою семью. Недолго думая, он решает стать курьером. Однако такой труд оказывается намного сложнее, чем Чжилэй себе представлял. Столкнувшись с чередой трудностей, мужчина начинает по-новому смотреть на мир вокруг и на свое место в нем. Он встречает новых друзей, учится проживать хорошее и плохое в своей новой работе и полностью переосмысливает свою жизнь.

В ролях

Сюй Чжэн
Gao Zhilei
Синь Чжилэй
Синь Чжилэй
Xiao Ni
Ван Сяо
Ван Сяо
Stingy
Bing Jia
Zhu
Bing Feng
Black
Чэнь Халинь
Jiajia
Jiali Ding
Gao's mother
Yongdai Ding
Gao's father
Xiaolei Huang
Лян Цзин
Лян Цзин
Лю Мэйхань
Jiakai Wu
Режиссер Сюй Чжэн
Сценарист Keke He, Сюй Чжэн, Zhiyu Qiu
Композитор Fei Peng
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2024
Сборы в мире $69 859
Производство Maxtimes, Shanghai Ruyi Entertainment Co.
Другие названия
Ni xing ren sheng, Upstream, Ngược Dòng Cuộc Đời, Против течения, 逆行人生

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 21 декабря 2025

Отзывы о фильме

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