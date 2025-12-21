Когда-то Гао Чжилэй — любящий муж и отец — был гордостью своей семьи. Но все меняется из-за непредвиденных обстоятельств: мужчина оказывается без работы и вынужден взять на себя ответственность, чтобы как-то содержать свою семью. Недолго думая, он решает стать курьером. Однако такой труд оказывается намного сложнее, чем Чжилэй себе представлял. Столкнувшись с чередой трудностей, мужчина начинает по-новому смотреть на мир вокруг и на свое место в нем. Он встречает новых друзей, учится проживать хорошее и плохое в своей новой работе и полностью переосмысливает свою жизнь.