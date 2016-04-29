Сюань Цзан, 2016

Подлинная история путешествия монаха Сюань Цзана на Запад. Без Царя Обезьян, кабана Чжу Бацзе и прочих сказочных героев.



627 год. Молодой монах Сюань Цзан видит, что буддизм в Китае в упадке. Разные секты постоянно спорят друг с другом, а виной тому — отсутствие нормальных переводов с санскрита буддистской классики. И тогда Сюань Цзан отправляется в путь, чтобы добыть в Индии полный список Йогачары и сделать собственный перевод этой энциклопедии на китайский.



Танский Китай в этот момент был вовсю занят завоевательными походами в Средней Азии, поэтому никому из граждан Поднебесной не разрешалось покидать пределы родной страны. Но Сюань Цзан всё же получил императорское разрешение и в одиночку отправился в земли враждебных кочевников. Путешествие длилось 17 лет.