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Сюань Цзан Сюань Цзан
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Xuan Zang

Сюань Цзан, 2016

2016 / Китай / Индия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Подлинная история путешествия монаха Сюань Цзана на Запад. Без Царя Обезьян, кабана Чжу Бацзе и прочих сказочных героев. 

627 год. Молодой монах Сюань Цзан видит, что буддизм в Китае в упадке. Разные секты постоянно спорят друг с другом, а виной тому — отсутствие нормальных переводов с санскрита буддистской классики. И тогда Сюань Цзан отправляется в путь, чтобы добыть в Индии полный список Йогачары и сделать собственный перевод этой энциклопедии на китайский. 

Танский Китай в этот момент был вовсю занят завоевательными походами в Средней Азии, поэтому никому из граждан Поднебесной не разрешалось покидать пределы родной страны. Но Сюань Цзан всё же получил императорское разрешение и в одиночку отправился в земли враждебных кочевников. Путешествие длилось 17 лет.

6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 29 апреля 2016
Режиссер
Хо Цзяньци
В ролях
Хуан Сяомин
Хуан Сяомин
Сюй Чжэн
Пурба Ргиал
Ло Цзинь
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сюань Цзан 1 постер
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30 января 2017 15:00
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