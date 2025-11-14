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Возвращение больших кошек
Возвращение больших кошек
, 2020
The Return Of The Big Cats
Китай / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Постеры
О фильме
Рассказ о текущей ситуации с состоянием амурских тигров на территории Китая и России.
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Детали фильма
Страна
Китай
Продолжительность
50 минут
Год выпуска
2020
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Обновлено 14 ноября 2025
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