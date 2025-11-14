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Постер фильма Возвращение больших кошек
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Возвращение больших кошек

, 2020
The Return Of The Big Cats
Китай / документальный / 18+
Постер фильма Возвращение больших кошек

О фильме

Рассказ о текущей ситуации с состоянием амурских тигров на территории Китая и России.

Детали фильма

Страна Китай
Продолжительность 50 минут
Год выпуска 2020

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Обновлено 14 ноября 2025

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