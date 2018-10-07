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The Rib

Ребро, 2018

2018 / Китай
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Ли Цзяньго — набожный христианин и волонтер в церкви. Он узнает, что его единственный сын, Ли Хуаньюй, планирует перенести операцию по смене пола. Не представляя, как относиться к подобной новости, он обращается за советом ко всем, кого знает, и получает самые разные ответы. Однако, когда Лю Ман, один из трансгенденых друзей его сына, в отчаянии совершает самоубийство, Ли Цзяньго с новыми силами бросается на поиск путей к взаимопониманию с сыном. Отчасти вдохновленный первым в Китае судебным процессом по иску трансгендера о половой дискриминации, фильм пытается найти баланс между серьезностью, негодованием и просвещением по данному вопросу. По всеобщему признанию, картина представляет собой убедительный взгляд на положение и социальное восприятие трансгендеров в Китае, в свете ряда законов, принятых в последние годы в КНР для защиты прав людей, прошедших через смену пола.

6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 7 октября 2018
Возраст 16+
Режиссер
Чжан Вэй
В ролях
Хуан Цзинъи
Юань Вэйцзе
Гао Дэн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ребро 1 постер
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