Ребро, 2018

Ли Цзяньго — набожный христианин и волонтер в церкви. Он узнает, что его единственный сын, Ли Хуаньюй, планирует перенести операцию по смене пола. Не представляя, как относиться к подобной новости, он обращается за советом ко всем, кого знает, и получает самые разные ответы. Однако, когда Лю Ман, один из трансгенденых друзей его сына, в отчаянии совершает самоубийство, Ли Цзяньго с новыми силами бросается на поиск путей к взаимопониманию с сыном. Отчасти вдохновленный первым в Китае судебным процессом по иску трансгендера о половой дискриминации, фильм пытается найти баланс между серьезностью, негодованием и просвещением по данному вопросу. По всеобщему признанию, картина представляет собой убедительный взгляд на положение и социальное восприятие трансгендеров в Китае, в свете ряда законов, принятых в последние годы в КНР для защиты прав людей, прошедших через смену пола.