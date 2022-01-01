Полет над домом престарелых, 2012

В современном Китае даже для больных стариков открыта дверь в активную и духовно насыщенную жизнь. Конечно, участь интеллигентного Гэ, выселенного из квартиры собственным сыном, или затейника Чжоу, страдающего неизлечимым недугом, не назовешь завидной. Но, объединившись в самодеятельный сценический коллектив, пациенты дома престарелых Гуаншань доказывают себе и всему миру, что их энергия и фантазия способны творить чудеса. Со своим номером они получают право выступить на телевизионном конкурсе. В отличие от американского прототипа, союзниками престарелых лицедеев постепенно становятся и формалисты-врачи, и эгоисты-родственники. Наивный комизм, которым наполнены диалоги и ситуации картины, вызовет сочувственную улыбку у зрителя, хотя порой, возможно, и с горьким оттенком.