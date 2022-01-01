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Полет над домом престарелых
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Полет над домом престарелых, 2012

2012 / Китай
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть О фильме
В названии и сюжете этого фильма есть намеренные параллели со знаменитым «Полетом над гнездом кукушки» (пьесой К.Кизи и фильмом М. Формана).

В современном Китае даже для больных стариков открыта дверь в активную и духовно насыщенную жизнь. Конечно, участь интеллигентного Гэ, выселенного из квартиры собственным сыном, или затейника Чжоу, страдающего неизлечимым недугом, не назовешь завидной. Но, объединившись в самодеятельный сценический коллектив,  пациенты дома престарелых Гуаншань доказывают себе и всему миру, что их  энергия и фантазия способны творить чудеса. Со своим  номером они получают право выступить на телевизионном конкурсе. В отличие от американского прототипа, союзниками престарелых лицедеев постепенно становятся и формалисты-врачи, и эгоисты-родственники. Наивный комизм, которым наполнены диалоги и ситуации картины, вызовет сочувственную улыбку у зрителя, хотя порой, возможно, и с горьким оттенком.

6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2012
Возраст 16+
Режиссер
Чжан Ян
В ролях
У Тяньмин
Сю Хуаньшань
Янь Бинъянь
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Полет над домом престарелых 1 постер
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