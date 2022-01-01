Фильмы производства Казахстана

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Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек"
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18 килогерц
99
999
AL
Alga/На старте
AO
Aool House. Однажды в ауле
ES
Esperanza Film Festival. Короткий метр. Часть №1
KA
Kazakhskoye khanstvo. Almaznyy mech
АБ
Абай
АГ
Агашки по вызову
АЙ
Айка
АК
Аким
Аксуат
Акын
АМ
Аманат
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Аруах
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Аташка на хайпе
АФ
Афганец
БА
Бабай
Байконур
Байтерек
Баксы
Бала ғашық (на казахском языке)
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Бизнес по-казахски в Америке
Бизнес по-казахски в Африке
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Биржан сал
Бишарашки
БО
Бой Атбая
Бойжеткен. Всё из-за неё
Большая Маленькая Жизнь
Больше, чем кино
БР
Брат или брак
Брат или брак 2
В
В ожидании моря
ВА
Ва-банк
ВЕ
Ведьмин ключ
Весь мир у наших ног
ВИ
Виртуальная любовь
ВО
Во мраке
Войско Мын Бала
ВР
Время патриотов
ГО
Голубиный звонарь
ГУ
Гудбай, мой бай
ДЕ
Десант
ДЖ
Джохан
ДИ
Дикое поле
ДН
Дневник Безумной женщины (с казахскими субтитрами)
ДО
Должник
Дом для русалок
Дом у соленого озера
Дорога к матери
Досье Тамады
ЖА
Жанетта, жги!
Жаным, ты не поверишь!
ЖЕ
Желтая кошка
Жена - не стена
ЖИ
Жизнеописание юного аккордеониста
ЗА
Заблудившийся
Забудь обо мне
Завтра море
Заман-ай
ЗВ
Звонок отцу
ЗЕ
Зере
ИН
Инстаграмщица
ИР
Ирония любви
КА
Кавказский пленник
Кайрат
Каникулы off-line
Каникулы off-line 2
Каникулы в Таиланде
Кардиограмма
КЕ
Келiн особого назначения
Келинка Сабина 3
Келинка тоже человек
КИ
Киллер
КН
Книга легенд: Таинственный лес
КО
Когда ангелы спят
Кочевник
КУ
Курак корпе
Кушiк куда – Квартиранты
ЛА
Ласковое безразличие мира
ЛЕ
Лето 1941 года
ЛЮ
Любовь по наследству
МЕ
Место на серой треуголке
Месть
Меч Победы
МО
Молитва Лейлы
Монгол. Часть первая
Моя большая казахская семья
НА
Нартай
НЕ
Не египте мне мозги!
Небо моего детства
Невестка
Неделимое
Нежданная любовь
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Ночной бог
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Омпа
ОН
Она
Она сердится
ОР
Оралман
ОС
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ПА
Паралимпиец
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Подарок Сталину
Подсолнух
Почти мачо
ПР
Прощаться не хочу
Проявление
Прыг-скок: В поисках сокровищ
Прыжок Афалины
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Путь Лидера. Астана
Путь лидера: Огненная река
РА
Ради тебя
Районы
Раненый ангел
Рассвет великой степи
Растворяться
РО
Розыгрыш по-казахски
РЫ
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Рэкетир
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Секер
Семья
СК
Сказ о розовом зайце
СТ
Старик
Страшные истории для рассказа у костра
Стрейнджер
Стриж
СУ
Судьба
Супер Агенты
Супер кудалар 3
СХ
Схема
ТА
Так сложились звезды
Талан
Тараз
ТЕ
Территория Джа
Тесть-драйв
ТО
Той любой ценой
Томирис
Тот, кто нежнее
ТР
Тренинг личностного роста
Три
УЛ
Улболсын
Ульжан
ХО
Ход конем
ЦУ
Цугцванг
ЧУ
Чума в ауле Каратас
ЧЁ
Чёрный, чёрный человек
ША
Шаг
Шанхай
ШЕ
Шестой пост
ШЛ
Шлагбаум
ШТ
Штурм
ШУ
Шуга
Я
Я здесь
Я – жених
ЯР
Ярик
Н
Наурыз
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