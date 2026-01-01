Оповещения от Киноафиши
Тук-Тук

Тук-Тук

Bu su lai ke 18+
О фильме

За одну ночь в одной комнате трое незнакомцев – вор, отставной полицейский и курьер – присутствуют при убийстве обитателя комнаты. Пока трио пытается разобраться в этой странной ситуации, ставки повышаются, когда они обнаруживают огромную кучу наличных. Вскоре они понимают, что единственный способ выбраться живыми - это разгадать эту тайну. То, что поначалу кажется совпадением, оказывается предопределенным с самого начала.

Страна Китай
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2021
Сборы в мире $1 200 000
Другие названия
Bu su lai ke, Knock Knock, 不速来客
Режиссер
Лю Сян
В ролях
Фань Вэй
Фань Вэй
Шон Доу
Шон Доу
Songwen Zhang
Жу Жу
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.5
10 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Тук-Тук - смотреть в онлайн-кинотеатре

Тук-Тук

Отзывы о фильме

Кадры из фильма
