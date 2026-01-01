За одну ночь в одной комнате трое незнакомцев – вор, отставной полицейский и курьер – присутствуют при убийстве обитателя комнаты. Пока трио пытается разобраться в этой странной ситуации, ставки повышаются, когда они обнаруживают огромную кучу наличных. Вскоре они понимают, что единственный способ выбраться живыми - это разгадать эту тайну. То, что поначалу кажется совпадением, оказывается предопределенным с самого начала.