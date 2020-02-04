В ролях
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Ши Сюаньжу, Саймон Чжао
Сценарист
Minming Ni
Композитор
Wei Wang, Zonghao Zhong
Детали фильма
Страна
Китай
Продолжительность
1 час 26 минут
Год выпуска
2020
Премьера онлайн
4 февраля 2020
Премьера в мире
4 февраля 2020
Дата выхода
|4 февраля 2020
|Китай
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|4 февраля 2020
|Нидерланды
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|14
Производство
Beijing Blossoms Entertainment, Beijing Ene Easy Network Science & Technology, Guangdong JY Media
Другие названия
Ju e dao, Crocodile Island, Đảo Cá Sấu, Krokodillisaar, Wyspa krokodyla, Крокодилий остров, シン・ランペイジ 巨獣大決戦, 巨鱷島