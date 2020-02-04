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Постер фильма Крокодилий остров
3.8
Крокодилий остров - Трейлер
Киноафиша Фильмы Крокодилий остров
3.8

Крокодилий остров

, 2020
Ju e dao
Китай / приключения, ужасы / 18+
Трейлеры
Постер фильма Крокодилий остров
3.8
Крокодилий остров - Трейлер
Крокодилий остров  Трейлер

О фильме

В результате аварийной посадки пассажиры самолета оказываются на острове, где на них начинает охоту огромный мутировавший крокодил.

В ролях

Галлен Ло
Lin Hao
Ляо Иньюэ
Lin Yi
Ван Бинсян
Cheng Jie
Ху Сюээр
Jin Jiayan
Хэ Цивэй
Cao Fang
Wei Dang
Li Zhi
Zhao Zuo
Lu Wenbing
Zhiyan Zhao
Shao Lii
Jack Wayne
Bill
Bruce Alleyn
Andrew
Режиссер Ши Сюаньжу, Саймон Чжао
Сценарист Minming Ni
Композитор Wei Wang, Zonghao Zhong
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 4 февраля 2020
Премьера в мире 4 февраля 2020
Дата выхода
4 февраля 2020 Китай
4 февраля 2020 Нидерланды 14
Производство Beijing Blossoms Entertainment, Beijing Ene Easy Network Science & Technology, Guangdong JY Media
Другие названия
Ju e dao, Crocodile Island, Đảo Cá Sấu, Krokodillisaar, Wyspa krokodyla, Крокодилий остров, シン・ランペイジ 巨獣大決戦, 巨鱷島

Рейтинг фильма

3.8
Оцените 10 голосов
3.8 IMDb
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Крокодилий остров - Трейлер
Крокодилий остров Трейлер
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