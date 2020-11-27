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Одна секунда
Yi miao zhong / One Second
Одна секунда, 2019
2019 / Китай
7.3
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Жанр:
драма
исторический
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о выходе в прокат
7.3
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Год выпуска
2019
Премьера онлайн
16 сентября 2022
Премьера в мире
27 ноября 2020
Режиссер
Чжан Имоу
В ролях
Чжан И
Фань Вэй
Все актеры и съемочная группа
3 постера
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Новости о фильме
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Квентин Тарантино и Тим Бертон получат почетные призы на предстоящем Римском кинофестивале
Киносмотр пройдет с 14 по 24 октября и завершится показом «Вечных».
Написать
7 октября 2021 12:56
«Одну секунду» Чжана Имоу сняли с конкурса Берлинского кинофестиваля
По сообщениями в социальных сетях фильма, это связано с техническими проблемами.
Написать
11 февраля 2019 16:04
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