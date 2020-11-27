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Одна секунда
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Yi miao zhong / One Second

Одна секунда, 2019

2019 / Китай
7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 16 сентября 2022
Премьера в мире 27 ноября 2020
Режиссер
Чжан Имоу
Чжан Имоу
В ролях
Чжан И
Чжан И
Фань Вэй
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Одна секунда 3 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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Написать
7 октября 2021 12:56
«Одну секунду» Чжана Имоу сняли с конкурса Берлинского кинофестиваля По сообщениями в социальных сетях фильма, это связано с техническими проблемами.
Написать
11 февраля 2019 16:04
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