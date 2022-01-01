Кино за 7 дней-2020, 2022

В декабре 2020 года при поддержке МК Татарстана в Казани прошёл 2-й фестиваль «Кино за 7 дней», в котором приняли участие 10 профессиональных команд молодых кинематографистов из Вьетнама, Новой Зеландии, Франции, Румынии, Китая, Германии, Никарагуа, России и других стран. Участники фестиваля сняли за 7 дней свои картины (частично в удалённом режиме) в Казани и иных локациях, и представили их на суд международного жюри, которое возглавлял Константин Бронзит. Одним из практических результатов Фестиваля «Кино за 7 дней» является одноимённый альманах созданный из фильмов всех участников, который выходит в широкой прокат 24 ноября 2022 года по всей территории РФ.