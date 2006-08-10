Блаженство, 2006

История двух семей. В одной - муж работает таксистом, а жену только что уволили с фабрики. Не желая мириться с вынужденной бездеятельностью, она пробует заработать немного денег, продавая матрацы. Несмотря на скромный образ жизни, они - крепкая пара. В другой семье сын возвращается из исправительного заведения, и родители пытаются вернуть его к нормальной жизни. Отец, бывший полицейский, находит сыну работу. Но эти простые бытовые зарисовки маскируют темные тайны, которые объединяют эти две семьи.

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