Постер фильма Ча-ча-Чайнатаун
1 постер Билеты от 600 ₽
Киноафиша Фильмы Ча-ча-Чайнатаун

Ча-ча-Чайнатаун

Chinatown Cha-Cha 18+
Билеты от 600 ₽
Страна Китай
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2024
Производство Round Space
Другие названия
Chinatown Cha-Cha, 女人世界
Режиссер
Luka Yuanyuan Yang
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Написать отзыв
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Центр «Зотов»
20:30 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв

«Ча-ча-Чайнатаун» в кинотеатрах

чт 30
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Ча-ча-Чайнатаун»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Центр «Зотов» г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
20:30 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
