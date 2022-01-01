Фильмы производства Норвегии

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22
22 июля
4
4 сапога и барсук
FR
From the North: Games they play
TR
Tromso: FILMS FROM THE NORTH
АБ
Абердин
АК
Акт убийства
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Амундсен
АН
Ангелы вселенной
Андердог
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Армия плюс
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Белые ночи
Белый лебедь
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Бэбиколл
В
В белом плену
В присутствии клоуна
ВА
Ваколда
Вальгалла: Рагнарёк
ВЕ
Веселая ферма
Ветрянка
ВЗ
Взгляд тишины
ВИ
Виктория: История любви
ВО
Во власти женщины
Волна
Волшебная страна
Волшебное серебро
Волшебный лес
ВР
Враг народа
ВС
Все будет хорошо
Все ненавидят Йохана
ВЫ
Выбор короля
Выгорание
Выжить в Арктике
ГА
Гаваи, Осло
Галапагосское дело: Сатана в раю
Гамсун
ГЕ
Георгий и бабочки
ГЛ
Глубокое погружение
ГО
Голод
Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни
ГР
Гранд отель
Громче, чем бомбы
ГУ
Гунда
ДВ
Двое против пришельцев
Двойная жизнь Вероники
Дворняжка
ДЕ
День освобождения
Дети природы
ДЖ
Джекпот
ДИ
Дикая утка
Дикая утка
ДО
Добро пожаловать в Норвегию
Довольно добрый человек
Догвилль
Домой на Рождество
ДР
Дриады — Девочки не плачут
ДУ
Дугма
Дурацкое дело нехитрое
ЖЕ
Женщина с моря
Женщина, которая мечтала о мужчине
Женщины в мужских рубашках
Жестокое рождество
И
И на камнях растут деревья
ИЗ
Избавь нас от лукавого
ИС
Ислам и маскулинность
Исчезающий иллюзионист
ЙО
Йорген + Анна = любовь
КА
Капитан Саблезуб
Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант
Капитан Саблезуб и сокровища Лама Рама
Каренина и я
Карлсон, который живет на крыше
КЛ
Кладбище блеска
Классный и безумный
КО
Кон-Тики
Король керлинга
КР
Кристин Лаврансдаттер
КУ
Куда ты идешь, Аида?
Куриный забег
Курт звереет
Кухонные байки
ЛА
Ланч
ЛЕ
Легенда о призрачном кинжале
Леди Ингер из Эстрота
Ледяной поцелуй
Лесной патруль
МА
Магнус
Майко: Танцующее дитя
Макс Манус. Человек Войны
МЕ
Месть
Метропия
МИ
Милосердие
Мио, мой Мио
Мистериум. Тьма в бутылке
МО
Мой дедушка – инопланетянин
Море
Моя дочь - террорист
МУ
Мужской выбор
Музыка ненужных вещей
НА
Надежда
Наследство
Находя друзей
Наш собственный Осло
НЕ
Не делить
Невеста дьявола
Незабываемые моменты
Необходимое убийство
Неспокойная вода
Неуместный человек
НИ
Нити
НО
Нора. Кукольный Дом
О
О Хортен
О бесконечности
О лошадях и людях
ОП
Опасная миссия
Операция "Мертвый снег"
Операция «Мертвый снег» 2
ОС
Освободите Джимми
Осло, 31-го августа
ОТ
Отель для самоубийц
ОХ
Охотники за головами
Охотники на троллей
ПА
Пан
Паранормальные
ПЕ
Первопроходец
Песни со второго этажа
Петя и волк
Пещера
ПИ
Пиратская бухта: в удалении от клавиатуры
Питбуль Терье
ПЛ
Пленница. Побег
ПО
По традиции
Побег
Побег
Погоня за ветром
Под каменным небом
Поднять якоря!
Полет орла
Послание к Человеку. Международный конкурс. Часть 2
После свадьбы
Последний король
Последний косяк
Посредник
ПР
Прекрасная трагедия
Принцессы золотого рассвета
Приручить дракона
Проблемы
Пробуждающая совесть
Проводник
Программа «Nordic Shorts»
Против природы
ПТ
Птицелов
ПУ
Пункт назначения: Смайл
Путешествие к Рождественской звезде
Пушвагнер
ПЫ
Пылающее море
РА
Разлом
Рассекая волны
РЕ
Революция
Репутация мертвого человека
РО
Розмерсхольм
Ронья, дочь разбойника
СА
Саамская кровь
Самый главный босс
Санта на продажу
Сарабанда
СВ
Свалкармония
Свейн и крыса
СЕ
Север
СИ
Симон и дубы
СК
Скандинавский форсаж
Скандинавский форсаж: Гонки на льду
СЛ
Слепая
СН
Снежные приключения Солана и Людвига
СО
Соки земли
Соколы
Солан и Людвиг: Сырная гонка
Солнце в ночи
СП
Сплетенные параллели
СТ
Странники
Стреляя по солнцу
СЦ
Сцены из жизни Лив Ульман
ТА
Тайна Рагнарока
Танцующая в темноте
ТЕ
Театр трупов
Телеграфист
Тельма
ТО
То, что ее заводит
То, что мы делаем ради любви
ТР
Три орешка для Золушки
Триггер
Тролль
Тролль: История с хвостом
ТУ
Туннель. Опасно для жизни
ТЫ
Ты видишь луну, Дэниел?
Ты, живущий!
Тысячу раз "спокойной ночи"
ТЯ
Тяжелая поездка
УБ
Убей меня ярко
УГ
Угоняя лошадей
УМ
Умереть за врага
УТ
Утойя. Выстрелы Брейвика
Утёйа, 22 июля
ФА
Фактотум
ФИ
Фильмы с севера: время рассудит
ФО
Фобия
Форс-мажор
ФР
Фрекен Юлия
ХА
Харольд здесь
ХВ
Хвост
ХЕ
Хеди Шнайдер застряла
ХИ
Хитрюга Джек
ХР
Храбрые сердца
Храмы культуры
ХУ
Художник и вор
Худший человек на свете
ЦЕ
Целуй меня, черт возьми
ЧА
Чародейка
Чартер
Частные беседы
ЧЕ
Человек, который любил Ингве
Человек-матрас
ШП
Шпионка
ШР
Шрамы Али Булалы
ЭЛ
Элиас и королевская яхта
Эллинг
Эллинг 3: Полюби меня завтра
ЭП
Эпоха Антропоцена
ЭС
Эспен в королевстве троллей
Эспен в поисках Золотого замка
Я
Я твоя
ЯЙ
Яйца
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Ангола
Аргентина
Армения
Афганистан
Бангладеш
Башкортостан
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Буркина-Фасо
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