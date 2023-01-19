Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Банда
1 постер
Киноафиша Фильмы Банда

Банда

The Mob (Long hu zhi ba) 18+
Напомним о выходе в прокат
Банда - trailer
Банда  trailer
Страна Китай
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 19 января 2023
Премьера в мире 19 января 2023
Другие названия
The Mob (Long hu zhi ba)

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Банда - trailer
Банда Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Мама-Кошка из «Трех котов» не покупает сырные палочки в забегаловках: готовит дома за 15 минут — рецепт
Вестерос будет праздновать его смерть: как закончится жизнь Эгга из «Рыцаря Семи Королевств»
Тарантино выбрал лучший фильм 2010-х: «Интерстеллар» и «Начало» мимо — у Нолана выделил другую ленту
За что главного интригана Вестероса прозвали Мизинцем: причина кроется не в пальцах, а в его родовом замке
Отзывы неоднозначные, но рейтинг приятно удивляет: чего зрителям ждать от сериала «Берлинская жара»
Только «Первый отдел» в России смотрят чаще, чем этот новый российский детектив: 0 больших звезд, 100% напряжения
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
Собрал $631 млн и номинации на «Оскар»: теперь создатели «Формулы-1» задумались о втором фильме
В «17 мгновениях весны» нельзя было показывать руки Штирлица: по ним Мюллер легко бы выследит шпиона
Ну, голубчики, давайте тест: за 40 секунд узнаем, помните ли вы лучшие серии «Маши и Медведя» – взрослые не ответят и на 4/8
10 мини-сериалов, которые можно посмотреть за 1 день (у каждого – редчайшая 100% оценка)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше