Золотой палец, 2023

Действие разворачивается в 1980 годах, а сюжет вращается вокруг дерзких финансовых махинаций, проводимых конкурирующими друг с другом бизнесменами из Гонконга. В центре повествования — история взлета и падения вымышленного финансового конгломерата и его влиятельного главы Чэн Ияна, впутавшегося в дело с исчезнувшими миллиардами и убийствами. На долгие пятнадцать лет Чэн оказывается под прицелом независимой комиссии по борьбе с коррупцией, из-за чего ему приходится тратить миллионы на судебные издержки.