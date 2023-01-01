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Jin shouzhi

Золотой палец, 2023

2023 / Китай / Гонконг
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О фильме

Действие разворачивается в 1980 годах, а сюжет вращается вокруг дерзких финансовых махинаций, проводимых конкурирующими друг с другом бизнесменами из Гонконга. В центре повествования — история взлета и падения вымышленного финансового конгломерата и его влиятельного главы Чэн Ияна, впутавшегося в дело с исчезнувшими миллиардами и убийствами. На долгие пятнадцать лет Чэн оказывается под прицелом независимой комиссии по борьбе с коррупцией, из-за чего ему приходится тратить миллионы на судебные издержки.

Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Феликс Чон
В ролях
Тони Люн Чу Вай
Тони Люн Чу Вай
Энди Лау
Энди Лау
Саймон Ям
Саймон Ям
Шарлин Чой
Кар Лок Чин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Золотой палец 2 постера
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