Монгольский подросток Билике находит мячик для пинг-понга. Назначение этой загадочной вещи ему абсолютно неизвестно, поскольку мальчик живет в юрте посреди монгольской степи, и таких идеально круглых белых предметов никогда раньше не встречал.
Для мальчика, растущего на траве, не знающего ни электричества, ни водопровода, этот странный предмет становится самой большой загадкой, стимулом для познания целого мира
СтранаКитай
Продолжительность1 час 42 минуты
Год выпуска2005
Премьера в мире15 февраля 2005
Дата выхода
11 июня 2005
США
Сборы в мире$119 732
ПроизводствоBeijing HOP Culture, Kunlun Brother Film & TV Productions Lts.
Другие названия
Lü cao di, Mongolian Ping Pong, 綠草地, Moğol Pinponu, Mongol pingpong, Ping Pong Mongol, Ping-Pong da Mongólia, Pingue-Pongue da Mongólia, Монгольский пинг-понг, モンゴリアン・ピンポン, 绿草地