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Постер фильма Монгольский пинг-понг
Постер фильма Монгольский пинг-понг
Рейтинги
5.7 Рейтинг IMDb: 6.5
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2 постера
Киноафиша Фильмы Монгольский пинг-понг

Монгольский пинг-понг

Mongolian Ping Pong / Lu cao di 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Монгольский подросток Билике находит мячик для пинг-понга. Назначение этой загадочной вещи ему абсолютно неизвестно, поскольку мальчик живет в юрте посреди монгольской степи, и таких идеально круглых белых предметов никогда раньше не встречал. Для мальчика, растущего на траве, не знающего ни электричества, ни водопровода, этот странный предмет становится самой большой загадкой, стимулом для познания целого мира
Страна Китай
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в мире 15 февраля 2005
Дата выхода
11 июня 2005 США
Сборы в мире $119 732
Производство Beijing HOP Culture, Kunlun Brother Film & TV Productions Lts.
Другие названия
Lü cao di, Mongolian Ping Pong, 綠草地, Moğol Pinponu, Mongol pingpong, Ping Pong Mongol, Ping-Pong da Mongólia, Pingue-Pongue da Mongólia, Монгольский пинг-понг, モンゴリアン・ピンポン, 绿草地
Режиссер
Нин Хао
В ролях
Хурихабилике
Дава
Гелибан
Бадема
Идексиннарибу
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
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