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Шторм Р Шторм Р
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P Feng bao / P Storm

Шторм Р, 2019

2019 / Китай
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Луи Ку возвращается как Уильям Лук, на этот раз он становится тайным заключенным, чтобы расследовать дело о сотрудниках исправительных учреждений, которые получают взятки. В тюрьме он встречает Юань и узнает, что заключенный вступил в сговор с губернатором. Тем временем Мин, сотрудник ICAC, работает с Ляном, сотрудником Бюро по борьбе с коррупцией, чтобы преследовать Юна, коррумпированного офицера из материковой части страны, также известного как Белая перчатка. Уильям решает поработать с Мин, чтобы нацелиться на группу преступников по всему Гонконгу и Китаю.

5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 4 апреля 2019
Возраст 18+
Режиссер
Дэвид Лам
В ролях
Кевин Чэн
Рэймонд Лам
Гордон Лам
Крисси Чау
Джулиан Чун
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Шторм Р 6 постеров
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Мировой бокс-офис c 12 по 14 апреля: Три супергероя и 50 оттенков «После» «Хеллбой» дебютировал на шестом месте, и это очень плохая новость для создателей фильма.
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16 апреля 2019 13:17
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