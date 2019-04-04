Шторм Р, 2019

Луи Ку возвращается как Уильям Лук, на этот раз он становится тайным заключенным, чтобы расследовать дело о сотрудниках исправительных учреждений, которые получают взятки. В тюрьме он встречает Юань и узнает, что заключенный вступил в сговор с губернатором. Тем временем Мин, сотрудник ICAC, работает с Ляном, сотрудником Бюро по борьбе с коррупцией, чтобы преследовать Юна, коррумпированного офицера из материковой части страны, также известного как Белая перчатка. Уильям решает поработать с Мин, чтобы нацелиться на группу преступников по всему Гонконгу и Китаю.