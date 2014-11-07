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Затерянный в Кантоне Затерянный в Кантоне
Киноафиша Фильмы Затерянный в Кантоне
Stranded in Canton

Затерянный в Кантоне, 2014

2014 / Дания / Швеция / Китай / Франция
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме
Документальная история продавца футболок, живущего в Гуанчжоу.
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 7 ноября 2014
Возраст 16+
Прокатчик Антипод
Режиссер
Монс Монссон
В ролях
Васим Хасбини
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Затерянный в Кантоне 2 постера
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