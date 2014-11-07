Затерянный в Кантоне, 2014

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о выходе в прокат О фильме Документальная история продавца футболок, живущего в Гуанчжоу. Развернуть 7.6 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1 Продолжительность 1 час 17 минут Год выпуска 2014 Премьера в мире 7 ноября 2014 Возраст 16+ Прокатчик Антипод Режиссер Монс Монссон В ролях Васим Хасбини Все актеры и съемочная группа 2 постера

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