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Затерянный в Кантоне
Stranded in Canton
Затерянный в Кантоне, 2014
2014 / Дания / Швеция / Китай / Франция
7.6
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Жанр:
документальный
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О фильме
Документальная история продавца футболок, живущего в Гуанчжоу.
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7.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
1 час 17 минут
Год выпуска
2014
Премьера в мире
7 ноября 2014
Возраст
16+
Прокатчик
Антипод
Режиссер
Монс Монссон
В ролях
Васим Хасбини
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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