Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Свист» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Китайский пинг-понг
1 постер
Киноафиша Фильмы Китайский пинг-понг

Китайский пинг-понг

Zhong Guo ping pang zhi jue di fan ji 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Китай
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 24 января 2023
Дата выхода
23 февраля 2024 Болгария
14 ноября 2024 Италия
24 января 2023 Китай
17 февраля 2023 США
Сборы в мире $25 265
Другие названия
Zhong Guo ping pang zhi jue di fan ji, Ping Pong: The Triumph, 中國乒乓之絕地反擊, Ping Pong: Virando o jogo, Ping-Pong of China, 中国乒乓之绝地反击
Режиссер
Ден Чао
Ден Чао
В ролях
Ден Чао
Ден Чао
Сунь Ли
Timmy Xu
Джеки Ву
Джеки Ву
Ши Лян
Ши Лян
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше