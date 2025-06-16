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7.5
Киноафиша Фильмы Цинтун и Куйхуа
7.5

Цинтун и Куйхуа

, 2025
Qingtong & Kuihua
Тайвань, Китай / драма / 18+
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О фильме

Потеряв в жизни всё, главная героиня фильма обретает семью.

В ролях

谢凯琦
Чжань Цзин И
Хань Мо
Чжан Юй Сюань
Feng Xueya
Ji Bo
Liu Mingming
葛兆美
Xueya Feng
Zhaomei Ge
Seven Xie
Режиссер 陳坤厚
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Тайвань / Китай
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2025
Премьера в мире 16 июня 2025
Дата выхода
8 мая 2026 Китай
Другие названия
Qingtong & Kuihua, Цинтун и Куйхуа, 青铜葵花, Qingtong and Kuihua

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 11 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 17 апреля 2026

Отзывы о фильме

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