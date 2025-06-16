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Цинтун и Куйхуа
7.5
Цинтун и Куйхуа
, 2025
Qingtong & Kuihua
Тайвань, Китай / драма / 18+
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О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
7.5
Пойду
0
Не пойду
0
О фильме
Потеряв в жизни всё, главная героиня фильма обретает семью.
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В ролях
谢凯琦
Чжань Цзин И
Хань Мо
Чжан Юй Сюань
Feng Xueya
Ji Bo
Liu Mingming
葛兆美
Xueya Feng
Zhaomei Ge
Seven Xie
Режиссер
陳坤厚
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Тайвань / Китай
Продолжительность
2 часа 1 минута
Год выпуска
2025
Премьера в мире
16 июня 2025
Дата выхода
8 мая 2026
Китай
Другие названия
Qingtong & Kuihua, Цинтун и Куйхуа, 青铜葵花, Qingtong and Kuihua
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Рейтинг фильма
7.5
Оцените
11
голосов
6.8
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 17 апреля 2026
Отзывы о фильме
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