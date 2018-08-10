Мужчина средних лет на протяжении долгого времени покупал лотерейные билеты, пытаясь сорвать куш и подняться по социальной лестнице. Однажды его рабочий коллектив обычных офисных работников отправляется в небольшое морское путешествие, целью которого является еще большее сплочение дружной команды, другими словами — тимбилдинг. По дороге на мероприятие наш герой наконец-то покупает тот самый счастливый билет с крупным выигрышем. Но день продолжается не так прекрасно, как начался — на судно обрушивается гигантская волна, и выжившие оказываются на отдаленном острове. Никогда раньше для офисных работников тимбилдинг не значил больше, чем будет значить сейчас.