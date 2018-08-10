Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Остров
Остров

О фильме

Мужчина средних лет на протяжении долгого времени покупал лотерейные билеты, пытаясь сорвать куш и подняться по социальной лестнице. Однажды его рабочий коллектив обычных офисных работников отправляется в небольшое морское путешествие, целью которого является еще большее сплочение дружной команды, другими словами — тимбилдинг. По дороге на мероприятие наш герой наконец-то покупает тот самый счастливый билет с крупным выигрышем. Но день продолжается не так прекрасно, как начался — на судно обрушивается гигантская волна, и выжившие оказываются на отдаленном острове. Никогда раньше для офисных работников тимбилдинг не значил больше, чем будет значить сейчас.

Страна Китай
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 10 августа 2018
Дата выхода
13 сентября 2018 Гонконг
10 августа 2018 Китай
Сборы в мире $198 326 350
Производство Beijing Enlight Pictures, Beijing Hanna Pictures Co, Beijing Happy Pictures
Другие названия
Yi chu hao xi, The Island, 一齣好戲, Jat ceot hou hei, Остров, 一出好戏, 一出好戲
Режиссер
Бо Хуан
Бо Хуан
В ролях
Бо Хуан
Бо Хуан
Шу Ци
Ван Баоцян
Все актеры и съемочная группа
