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В горах Тайханшань
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В горах Тайханшань, 2005

2005 / Китай
5.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме
Вторая мировая война. Японцы наступают на Китай. Они заинтересованы в захвате Северного Китая, из-за его важного стратегического положения. После начала войны с Японией и образования единого фронта Коммунистической партии Китая и Гоминьдана, коммунисты согласились на включение своих войск в состав Народно-революционной армии. Председатель Военного комитета Национального правительства Чан Кайши издал приказ о преобразовании Красной армии в 8-ю армию Национально-революционной армии Китая. Её командующим был назначен Чжу Дэ, который решительно отстаивает идею единого фронта с Гоминьданом, вместо автономной партизанской войны. Войска под командованием Чжу Дэ наносят удар по самонадеянной японской армии в районе горного прохода Пинсингуань, вдохновив массы на борьбу, вселив веру в победу.
5.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 15 августа 2005
Возраст 16+
Режиссер
Джиан Чен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В горах Тайханшань 1 постер
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