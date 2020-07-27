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Кофейня в поле Кофейня в поле
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Huāngyě Kāfēi Guǎn / Cafe by the Highway

Кофейня в поле, 2020

2020 / Китай
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Три года назад Юаньфань уехала в Шанхай, где работала бариста. Вернувшись в родной город, она устраивается работать кассиром на заправке, с тоской вспоминая жизнь в мегаполисе. Однажды у шоссе Юаньфань и ее подруга находят упавшую советскую космическую капсулу. Эта капсула становится их тайным убежищем, в котором они варят кофе и мечтают о будущей счастливой жизни в большом городе. Сяофань Ши работал фотографом для таких брендов, как Vogue, Dior и Louis Vuitton. Автор множества рекламных роликов и видео работ, демонстрировавшихся на выставках современного искусства. Его фотографии являются частью коллекций Пекинского центра современного искусства, Европейского дома фотографии и ряда музеев США и Европы. В 2011 году снял короткометражный фильм «Парижский фильм». «Кофейня в поле» ― его полнометражный дебют.

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 27 июля 2020
Возраст 18+
Режиссер
Ши Сяофань
В ролях
Сиа Лю
Ван Ицзюнь
Мишель Сунь
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кофейня в поле 1 постер
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