Кофейня в поле, 2020

Три года назад Юаньфань уехала в Шанхай, где работала бариста. Вернувшись в родной город, она устраивается работать кассиром на заправке, с тоской вспоминая жизнь в мегаполисе. Однажды у шоссе Юаньфань и ее подруга находят упавшую советскую космическую капсулу. Эта капсула становится их тайным убежищем, в котором они варят кофе и мечтают о будущей счастливой жизни в большом городе. Сяофань Ши работал фотографом для таких брендов, как Vogue, Dior и Louis Vuitton. Автор множества рекламных роликов и видео работ, демонстрировавшихся на выставках современного искусства. Его фотографии являются частью коллекций Пекинского центра современного искусства, Европейского дома фотографии и ряда музеев США и Европы. В 2011 году снял короткометражный фильм «Парижский фильм». «Кофейня в поле» ― его полнометражный дебют.