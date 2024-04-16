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, 2024
Tun Tian Ju Sha
Китай / фэнтези, фантастика / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Постеры
4.1
Детали фильма
Страна
Китай
Продолжительность
1 час 7 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
16 апреля 2024
Другие названия
Tun Tian Ju Sha, Megalodon Returns, 吞天巨鲨
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Рейтинг фильма
4.1
Оцените
10
голосов
4.5
IMDb
Обновлено 25 сентября 2024
Отзывы о фильме
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