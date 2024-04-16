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Постер фильма Мегалодон возвращается
4.1
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4.1

Мегалодон возвращается

, 2024
Tun Tian Ju Sha
Китай / фэнтези, фантастика / 18+
Постер фильма Мегалодон возвращается
4.1

Детали фильма

Страна Китай
Продолжительность 1 час 7 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 16 апреля 2024
Другие названия
Tun Tian Ju Sha, Megalodon Returns, 吞天巨鲨

Рейтинг фильма

4.1
Оцените 10 голосов
4.5 IMDb
Обновлено 25 сентября 2024

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