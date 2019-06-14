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Кот под прикрытием Кот под прикрытием
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Кот под прикрытием, 2019

2019 / Китай / Франция
6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Специальные агенты кот и крыса спасают мир в духе Джеймса Бонда.
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Специальные агенты кот и крыса спасают мир в духе Джеймса Бонда.  

Кот, специальный агент по имени Владимир, считает себя лучшим в своем деле. У него никогда не было серьезных проблем с выполнением боевых заданий. Однако во время очередной операции Владимиру приходится столкнуться с достойным противником. Как теперь объяснить боссу полиции разгромы после драки кота с неожиданным врагом? Начальству ничего не остается, как изгнать Владимира в отдаленное место — на морскую платформу.

 Теперь Владимиру положено защищать сверхсекретные грузы — радиоактивные материалы. У него появляется новый напарник — крыса по имени Гектор. Даже профессионалам своего дела не чуждо высокомерие. Владимир раздражен эксцентричным грызуном, чье любимое навязчивое занятие —  смотреть мыльную оперу со знаменитой пчелкой. 

Внезапно воры врываются на платформу и похищают ценный груз. Теперь причудливый дуэт из кота и крысы вынужден работать вместе. Герои совсем непохожи друг на друга, им тяжело найти общий язык, но судьба всего мира зависит от сотрудничества Владимира и Гектора. Вместе они отправляются на захватывающую тайную миссию, чтобы вернуть украденные товары, стать шпионами и спасти мир от  исчезновения из-за приближающейся экологической катастрофы. 

«Кот под прикрытием» сочетает в себе традиционный японский стиль аниме и западный приключенческий жанр с уникальным акцентом на актуальные проблемы современности. 

Зрителям предстоит отправиться в шпионское приключение вместе с героями. Их ждет множество сражений и схваток, встреча с исчезающими видами и начало новой дружбы.

«Кот под прикрытием» является совместным проектом двух стран — Франции и Китая. 

Мультфильм был номинирован на лучший анимационный фильм на Шанхайском международном кинофестивале 2019 года. 

Для многих членов команды картины «Кот под прикрытием» этот проект стал первым в кинематографической карьере. Однако для Гийома Ивернеля, одного из режиссеров, это уже вторая режиссерская работа. Его дебютная картина — мультфильм «Охотники на драконов», который вышел в 2008 году.

Команде потребовалось очень много времени для того, чтобы создать фантастический мир животных. Для более чем 90 персонажей животных разных видов было использовано огромное количество набросков и рисунков.

Некоторые виды животных, фигурирующих в «Коте под прикрытием», находятся сейчас под угрозой исчезновения. Например, снежный барс и лемур.

Мультфильм включает в себе китайские культурные элементы. Например, виды пекинских хутунов (переулков) и традиционных чайных в провинции Сычуань. 

На фоне приключенческой истории создатели затрагивают вопросы климатических изменений и экологических катастроф. 

Мультфильм начинается с автомобильной погони, похожей на начальную сцену из фильмов о Джеймсе Бонде. А когда суперагента Владимира спрашивают, как его зовут, он отвечает: «Уиллис. Владимир Уиллис».

Два полицейских спецагента должны раскрыть дело о похищении секретного минерала. Проблема в том, что каждый из них привык работать исключительно своими, отличными от напарника, методами. Да и сами они, мягко говоря, совсем не похожи друг на друга.

6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 4 ноября 2020
Премьера в мире 14 июня 2019
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Гийом Ивернель
В ролях
Карен Страссман
Дави Мурье
Месье Пуп
Дино Андраде
Дино Андраде
Салли Саффиоти
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Кот под прикрытием 2 постера
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Кот Владимир — один из лучших шпионов правительственного агентства. Выполняя миссию, он переходит черту и забывает о сопутствующем ущербе. Разрушен целый район города, пострадало множество жителей. В наказание Владимира отправляют охранять секретный объект — одинокую платформу посреди моря. Но и здесь ему удается найти приключения. Троица грабителей крадет очень редкий и ценный минерал. Чтобы его вернуть, нужно объединиться с напарником, мышью Гектором, вот только это окажется…
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