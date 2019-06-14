Кот под прикрытием, 2019

Специальные агенты кот и крыса спасают мир в духе Джеймса Бонда.
Кот, специальный агент по имени Владимир, считает себя лучшим в своем деле. У него никогда не было серьезных проблем с выполнением боевых заданий. Однако во время очередной операции Владимиру приходится столкнуться с достойным противником. Как теперь объяснить боссу полиции разгромы после драки кота с неожиданным врагом? Начальству ничего не остается, как изгнать Владимира в отдаленное место — на морскую платформу.
Теперь Владимиру положено защищать сверхсекретные грузы — радиоактивные материалы. У него появляется новый напарник — крыса по имени Гектор. Даже профессионалам своего дела не чуждо высокомерие. Владимир раздражен эксцентричным грызуном, чье любимое навязчивое занятие — смотреть мыльную оперу со знаменитой пчелкой.
Внезапно воры врываются на платформу и похищают ценный груз. Теперь причудливый дуэт из кота и крысы вынужден работать вместе. Герои совсем непохожи друг на друга, им тяжело найти общий язык, но судьба всего мира зависит от сотрудничества Владимира и Гектора. Вместе они отправляются на захватывающую тайную миссию, чтобы вернуть украденные товары, стать шпионами и спасти мир от исчезновения из-за приближающейся экологической катастрофы.
«Кот под прикрытием» сочетает в себе традиционный японский стиль аниме и западный приключенческий жанр с уникальным акцентом на актуальные проблемы современности.
Зрителям предстоит отправиться в шпионское приключение вместе с героями. Их ждет множество сражений и схваток, встреча с исчезающими видами и начало новой дружбы.
«Кот под прикрытием» является совместным проектом двух стран — Франции и Китая.
Мультфильм был номинирован на лучший анимационный фильм на Шанхайском международном кинофестивале 2019 года.
Для многих членов команды картины «Кот под прикрытием» этот проект стал первым в кинематографической карьере. Однако для Гийома Ивернеля, одного из режиссеров, это уже вторая режиссерская работа. Его дебютная картина — мультфильм «Охотники на драконов», который вышел в 2008 году.
Команде потребовалось очень много времени для того, чтобы создать фантастический мир животных. Для более чем 90 персонажей животных разных видов было использовано огромное количество набросков и рисунков.
Некоторые виды животных, фигурирующих в «Коте под прикрытием», находятся сейчас под угрозой исчезновения. Например, снежный барс и лемур.
Мультфильм включает в себе китайские культурные элементы. Например, виды пекинских хутунов (переулков) и традиционных чайных в провинции Сычуань.
На фоне приключенческой истории создатели затрагивают вопросы климатических изменений и экологических катастроф.
Мультфильм начинается с автомобильной погони, похожей на начальную сцену из фильмов о Джеймсе Бонде. А когда суперагента Владимира спрашивают, как его зовут, он отвечает: «Уиллис. Владимир Уиллис».
Два полицейских спецагента должны раскрыть дело о похищении секретного минерала. Проблема в том, что каждый из них привык работать исключительно своими, отличными от напарника, методами. Да и сами они, мягко говоря, совсем не похожи друг на друга.