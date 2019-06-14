Кот под прикрытием, 2019

Специальные агенты кот и крыса спасают мир в духе Джеймса Бонда.

Кот, специальный агент по имени Владимир, считает себя лучшим в своем деле. У него никогда не было серьезных проблем с выполнением боевых заданий. Однако во время очередной операции Владимиру приходится столкнуться с достойным противником. Как теперь объяснить боссу полиции разгромы после драки кота с неожиданным врагом? Начальству ничего не остается, как изгнать Владимира в отдаленное место — на морскую платформу.

Теперь Владимиру положено защищать сверхсекретные грузы — радиоактивные материалы. У него появляется новый напарник — крыса по имени Гектор. Даже профессионалам своего дела не чуждо высокомерие. Владимир раздражен эксцентричным грызуном, чье любимое навязчивое занятие — смотреть мыльную оперу со знаменитой пчелкой.

Внезапно воры врываются на платформу и похищают ценный груз. Теперь причудливый дуэт из кота и крысы вынужден работать вместе. Герои совсем непохожи друг на друга, им тяжело найти общий язык, но судьба всего мира зависит от сотрудничества Владимира и Гектора. Вместе они отправляются на захватывающую тайную миссию, чтобы вернуть украденные товары, стать шпионами и спасти мир от исчезновения из-за приближающейся экологической катастрофы.

«Кот под прикрытием» сочетает в себе традиционный японский стиль аниме и западный приключенческий жанр с уникальным акцентом на актуальные проблемы современности.

Зрителям предстоит отправиться в шпионское приключение вместе с героями. Их ждет множество сражений и схваток, встреча с исчезающими видами и начало новой дружбы.