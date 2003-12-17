Мобильник, 2003

Несколько лет назад Яня бросила жена, узнав о его интрижке с Ву. Теперь у Яня отношения с другой девушкой, учительницей Шэн Сюэ. Они живут вместе и собираются вскоре пожениться, но неожиданно прошлое напоминает Яню о себе. На презентации новой книжки его друга Фэя Янь вновь встречается со своей роковой любовью — Ву. Несмотря на предупреждения Фэя, который говорит другу, что адюльтер неизменно ведет к неприятностям, Янь не может устоять пред чарами бывшей подружки. Дурной пример заразителен: вскоре и примерный семьянин Фэй назначает одной из своих юных фанаток свидание в номере отеля.