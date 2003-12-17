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Мобильник
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Shou ji

Мобильник, 2003

2003 / Китай
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Несколько лет назад Яня бросила жена, узнав о его интрижке с Ву. Теперь у Яня отношения с другой девушкой, учительницей Шэн Сюэ. Они живут вместе и собираются вскоре пожениться, но неожиданно прошлое напоминает Яню о себе. На презентации новой книжки его друга Фэя Янь вновь встречается со своей роковой любовью — Ву. Несмотря на предупреждения Фэя, который говорит другу, что адюльтер неизменно ведет к неприятностям, Янь не может устоять пред чарами бывшей подружки. Дурной пример заразителен: вскоре и примерный семьянин Фэй назначает одной из своих юных фанаток свидание в номере отеля.

7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в России 18 декабря 2003
Премьера в мире 17 декабря 2003
Возраст 16+
Режиссер
Фэн Сяоган
Фэн Сяоган
В ролях
Гэ Ю
Бинбин Фань
Бинбин Фань
Сюй Фань
Сюй Фань
Чжан Голи
Чжан Голи
Чжан Ханьюй
Чжан Ханьюй
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мобильник 1 постер
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